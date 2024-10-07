«Давай дует»: Тарас Цимбалюк зробив шокуючу пропозицію

Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк відомий своїми провокаціями. На сторінці у соціальній мережі Тарас виклав фото, зроблене київським майстром Романом Зубаревим, яке викликало шквал коментарів від підписників актора. Були й такі, хто не відразу впізнав актора, вирішив, що це музикант Емінем.

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В такому образі Тараса багато хто не впізнав

Одною з перших на фото відреагувала популярна співачка Оля Полякова, яка запропонувала Цимбалюку спробувати себе на сцені.

— Ну такого чувака на сцені нам треба! — написала Оля під світлиною. - Ти співаєш? Чи таке?)

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— Співаю, — відповів Тарас та запропонував: — Давай дует?

— Ну, треба тебе прослухать, — вирішила Полякова.

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— І тебе, — миттєво відреагував актор.

Популярна акторка Наталка Денисенко написала, що Тарасу дуже личать прикраси. А відома акторка Ольга Сумська висловилась дуже коротко та вразила мережу.

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— Це розй… б, — не стрималася Ольга.

— Ольга Вʼячеславівна, ну ви даєте), — були спантеличені дописувачі.

Були й ті, хто вирішив, що новий образ не дуже пасує Цимбалюку.

— Вибачте, але вам це не пасує, але спробувати щось нове варто), — написали у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Потап продовжує дивувати мережу.

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