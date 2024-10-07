«Давай дует»: Тарас Цимбалюк зробив шокуючу пропозицію
Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк відомий своїми провокаціями. На сторінці у соціальній мережі Тарас виклав фото, зроблене київським майстром Романом Зубаревим, яке викликало шквал коментарів від підписників актора. Були й такі, хто не відразу впізнав актора, вирішив, що це музикант Емінем.
Одною з перших на фото відреагувала популярна співачка Оля Полякова, яка запропонувала Цимбалюку спробувати себе на сцені.
— Ну такого чувака на сцені нам треба! — написала Оля під світлиною. - Ти співаєш? Чи таке?)
— Співаю, — відповів Тарас та запропонував: — Давай дует?
— Ну, треба тебе прослухать, — вирішила Полякова.
— І тебе, — миттєво відреагував актор.
Популярна акторка Наталка Денисенко написала, що Тарасу дуже личать прикраси. А відома акторка Ольга Сумська висловилась дуже коротко та вразила мережу.
— Це розй… б, — не стрималася Ольга.
— Ольга Вʼячеславівна, ну ви даєте), — були спантеличені дописувачі.
Були й ті, хто вирішив, що новий образ не дуже пасує Цимбалюку.
— Вибачте, але вам це не пасує, але спробувати щось нове варто), — написали у коментарях.
Раніше «ФАКТИ» писали, що Потап продовжує дивувати мережу.15
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