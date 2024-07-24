«Всі вже прокляли мене?»: Тарас Цимбалюк виправдався після скандалу

Популярний актор, зірка серіалу «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк потрапив у гучний скандал. У мережі зʼявилось відео з вечірки у скандальної блогерки Анни Алхім, під час якої Тарас разом з коханою Світланою Готочкіною відпочивав та танцював під музику російських виконавців. Відео з вечірки вже видалено з соцмережі, а сам актор визнав свою помилку. На своїй сторінці у соціальній мережі Тарас виклав емоційний пост з визнанням провини та поясненням ситуації.

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«Всі вже прокляли мене? — запитав Тарас. — Всі побажали смерті мені та моїм близьким? Те, що публічна людина зʼявляється у соцпросторі і по фону вмикають ворожу музику — це про*об. ЦЕ МІЙ ГРУБИЙ ПРО*ОБ! Я це визнаю і не збираюсь зараз це змахувати на обставини. Також не хочу виправдовуватись і списувати на те, що і хто вмикав.

Про*об — є про*об! І він тільки мій".

Цимбалюк звернув увагу на те, що війна загострює всі почуття, а соціум «обернувся на звірів-радикалів».

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«Але, власне, не треба мені забувати, що крім волонтерства і виробництва українських фільмів та серіалів, я — публічна людина, котра завше під лупою! — написав актор. — І тут варто зробити висновки не тільки мені. На своєму прикладі хочу попросити українців з аудиторією бути пильними! Усвідомте, за вами йдуть люди. Як показує практика, ви можете допомагати країні роками, бути прикладом і кумиром, але достатньо однієї помилки і вас з величезною радістю змішають з гівном».

На допис актора відреагували його колеги та долучилися до коментарів.

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«Тарас, знала завжди і знаю тебе, як справжнього патріота своєї країни, дуже справедливу і добру людину, — написала Наталка Денисенко. — Сподіваюся ця ситуація буде просто уроком для нас всіх».

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«Все правильно написав! — підтримала Леся Никитюк. — Я тобі вірю і тебе знаю».

«Тарасе, підтримую кожне слово, бо і в моєму житті були ці про… би», — висловилася і Ольга Сумська.

Раніше Анатолій Анатоліч пояснював, чому бере участь у заходах блогерки Анни Алхім.

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