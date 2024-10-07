Потягнуло в наркобарони? Потап продовжує дивувати мережу

Співаку та продюсеру Потапу відвідини будинку-музею Сальвадора Далі, справжнього майстра епатажу, певно, принесли певну користь.

Адже якщо раніше він любив дивувати шанувальників своїми вчинками, то тепер, схоже, вирішив робити це кожного дня. Такий висновок можна зробити за текстом його останнього посту, який Олексій розмістив у соціальній мережі.

ВІДЕО ДНЯ

«Прямую в іншу частину світу. Як казав P. Diddy: «Не можу зупинитися, і не зупинюсь!» — написав Потап.

Зазначимо, що репера P. Diddy (справжнє ім'я — Шон Комбс) заарештували 16 вересня у Нью-Йорку без права вийти під заставу. Арешту передувала низка цивільних позовів. Все почалося із заяви екскоханої Комбса Кессі Вентури, яка звинуватила співака у сексуальному та фізичному насильстві.

РЕКЛАМА

Потім пішов ряд схожих звинувачень від інших передбачуваних потерпілих. Наразі їх уже понад 120. Поки слідство йде, а P. Diddy перебуває у слідчому ізоляторі під особливим контролем, у дедукції вправляються онлайн-розслідувачі.

В інтернеті купа теорій про інші злочини співака, включно з розбещенням Джастіна Бібера і навіть вбивством Майкла Джексона.

РЕКЛАМА

Тобто, цитувати людину з дуже негативною репутацією — не надто гарна ідея, на що вказав один з коментаторів.

«Вони вже зупинили Дідді :) а ви переймаєте естафету?», — завдав питання інший.

РЕКЛАМА

Потап у звичній йому манері проігнорував питання і ніяким чином не відповів на них.

Тому залишається лише сподіватись, що його згадка про скандального репера ніяким чином не натякає на наміри Олексія зайнятися збутом наркотичних речовин чи розбещенням молоді.

Нагадаємо, що в одному з дописів Потап поділився роликом своєї дружини Анастасії, яка, продовжує працювати у новому для себе стилі: мінімум слів і ще менше смислу, а вся пісня — просто набір відомих інтернаціональних назв та термінів.

85

Читайте нас у Facebook