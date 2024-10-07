Зазнав важих ушкоджень: українські диверсанти вивели з ладу тральщик Балтійського флоту рф

Спецпризначенці Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України проводять успішні операції не лише на окупованій частині України, але й дістаються до віддалених військових об'єктів на території країни-окупанта.

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Однаєю з останніх стало виведення з ладу тральщика балтійського флоту зс рф «алєксандр обухов», який базувався у місті балтійськ та ось-ось мав виходити на бойове чергування.

Втім через «загадкову» появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода і «обухов» захлинувся, констатували в ГУР.



Згідно з повідомленням ГУР, тепер російський тральщик став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою, адже пошкоджений двигун М-503 — дволі дефіцитна річ. Та й ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та дороговартісний.

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Розвідники зазначають, що «Обухов» ― вже другий знешкоджений корабель балтійського флоту зс рф за останні півроку. Так у квітні внаслідок операції ГУР МО України «Рибалка» було виведено з ладу ракетний катер «сєрпухов».

Влітку ж ГУР та ВМС України активно нищили ракетні катери чф рф на Чорному морі.

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