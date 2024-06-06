Розвідники потопили ще один корабель росіян біля берегів Криму: опубліковано відео атаки

Спецпризначенці ГУР МО, які нещодавно біля берегів Криму морськими дронами знищили два російські катери, знов спрямували свої безпілотні апарати на флот ворога у Чорному морі.

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«Сатурн» більше не попливе ― спецпризначенці ГУР знищили російський буксир. 6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту 498 «Сатурн» або «Протей», — повідомляють в Головному управлінні розвідки.



Морські дрони успішно прорвали лінії оборонних загороджень ворога у чорноморській акваторії та знищили вороже судно в акваторії озера Панське.



Нагадаємо, що у травні біля берегів Криму був знищений морський тральщик чф рф проєкту 266-М «Ковровєц».

Фото — скріншот

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