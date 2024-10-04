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Події

ГУР ліквідувало військового злочинця в Енергодарі (відео)

10:46 4 жовтня 2024
Андрій Короткий

В Головному управління розвідки Міноборони України, де раніше розповіли про ліквідацію в окупованому Бердянську судді-зрадника Віталія Ломейка, повідомили про підрив автівки ще одного колаборанта. Так, у п'ятницю, 4 жовтня, близько 7 години ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував «начальник фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович.

Як повідомляють в ГУР, Короткий ― колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. Після захоплення частини Запорізької області та ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російянами, видав окупантам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією.

Також Короткий брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару. Він організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Вступивши в путінську партію «єдіная россія», очолював в Енергодарі так звану «раду депутатів».

Нагадаємо, що раніше в Бердянську був підірваний автомобіль, який належав Євгену Ананьєвському — одному з організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії № 77.

А минулого року в росії був ліквідований екснардеп-зрадник Ілля Кива. Це була спецоперація української Служби безпеки.

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Фото з сайту nikopolnews.net

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