Окупанти обстріляли Херсон КАБами: майже 20 людей поранено, у місті є руйнування

У понеділок, 7 жовтня, росіяни атакували Центральний район Херсона чотирма керованими авіаційними бомбами (КАБ). Внаслідок обстрілу 19 людей отримали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

РЕКЛАМА

За словами Мрочко, під час обстрілу було пошкоджено:

2 навчальні заклади;

кілька багатоповерхівок.

Дитячий садок після удару

РЕКЛАМА

Зокрема поранення отримали 19 людей. серед яких:

дві дитини — 2 й 4 років;

дев'ять жінок — 34, 46, 50, 54, 55, 58, 63, 72 і 76 років;

шість чоловіків — 18, 32, 44, 58, 61, 64, 66 та 71 років.

Постраждалі мирні мешканці

РЕКЛАМА

Травмований чоловік

Зазначимо, що російські нацисти останнім часом кожної ночі атакують Україну ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА).

Ось і в ніч на 7 жовтня ворог запустив балістичну ракету Іскандер-М, керовану авіаційну ракету Х-59, ракету невстановленого типу та ще й ударні БпЛА. Під час відбиття атаки протиповітряній обороні (ППО) вдалося знищити дві ракети «Кинджал» та 32 ворожих дрони.

Фото ДСНС Херсонщини

185

Читайте нас у Facebook