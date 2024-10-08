«Вирубив» з одного удару: прокуратура порушила справу на киянина, який побив на вулиці чужого собаку (фото, відео)

Після того, як на Київщині розгорівся скандал через знущання над тваринами у притулку на Київщині, в Києві чоловіку, який ногою вдарив пуделя на Печерську, повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з твариною. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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«Встановлено, що киянин перебував в одному з поштових відділень на Печерську, у приміщенні якого також була жінка з собакою породи „Пудель“. Тварина бігала навколо відвідувачів, що не сподобалось чоловіку. Песик ластився до нього, стаючи на задні лапи. Коли жінка із собакою вийшли на вулицю, чоловік пішов за ними, після чого ногою вдарив тварину з такою силою, що вона деякий час не могла підвестись. Власниця одразу відвезла собаку до ветеринарної клініки, де у песика на прізвисько „Падді“ діагностували забої. Тварина потребує тривалого лікування», — йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва 51-річному киянину повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з собакою (ч.1 ст. 299 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

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