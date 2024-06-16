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Суспільство та люди

Мешканцю Хмельниччини винесли вирок за побиття… кота віником

9:38 16 червня 2024
Кіт шотландської породи

Українці часто проявляють найращі людські якості, рятуючи братів наших менших від небезпеки, що їм загрожує. Ось і на Хмельниччині суд призначив чоловіку штраф за побиття віником його власного кота.

Щоправда, як йдеться у постанові у справі № 671/1145/24, що її виніс Волочиський районний суд, мова йде про породисту тварину, якій було «завдано побоїв і фізичного болю», пише Судово-юридична газета.

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Вказується, що 1 червня 2024 року чоловік вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 89 Кодексу України про адміністративні провопорушення («Жорстоке поводження з тваринами — знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань, але не призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі»).

У суді порушник вину визнав і щиро розкаявся. За його словами, домашня тварина виявляла агресію щодо нього. Також господар запевнив, що більше такого не повториться, і що він спільно з дружиною має намір вирішити питання влаштування тварини.

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Тож за рішенням суду чоловік має сплатити штраф і додатково 605,6 грн судового збору.

Також нагадаємо про резонансні випадки порятунку у столиці безпритульних собак від жорстокого поводження.

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