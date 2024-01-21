«Місце смерті»: в поліції взялися розслідувати знущання над тваринами у притулку на Київщині

На Київщині розгорається ще один скандал з неналежним утриманням тварин у притулку — цього разу поліція прибула з перевіркою у притулок в Броварському районі, за підсумками якої розпочала кримінальне провадження.

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Зазначається, що приводом для слідчих дій стали звернення громадян та моніторинг соцмереж.

Наразі дії адміністрації притулку кваліфікуються як жорстке поводження із тваринами (частина 1 статті 299 Кримінального Кодексу).

«Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини та проводять ретельну перевірку», — йдеться у повідомленні правоохоронців, які також показали деякі моторошні фото з притулку.

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У Мережі тим часом опублікували і відео зі змученими утриманцями притулку.

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Дописувачі обурені діями господарів і вимагають притягти їх до відповідальності.

А на сторінці притулку заклад просить волонтерів про закупівлю корму чи змогу забрати на тимчасове утримання чотирилапих.

Нагадаємо, минулого року в Києві затримали збоченця, який гвалтував собак.

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