Шукав «справжнє кохання» на сайті знайомств: в Україні затримали ворожого інформатора

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині чергового інформатора фсб — він діяв не лише у рідному регіоні, але й в Сумах. Його завданням був пошук локацій Сил оборони та коригування повітряних атак рашистів, в т. ч. на одному з найгарячіших напрямків фронту — Покровському.

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За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 23-річний житель Покровська.

фсб завербувала його через так звану «медову пастку», коли молодик шукав собі пару на сайтах знайомств.

На фігуранта вийшла представниця російської спецслужби і запропонувала познайомитися «поближче».

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Згодом вона відправила молодика обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони. Також фігурант звітував окупантам про наслідки ворожих авіаударів по місту.

Після розвідувальних вилазок поблизу східного фронту фсб «відрядила» свого інформатора на Сумщину, аби він відслідкував вже роботу української ППО на прикордонні з росією. До виконання цього завдання чоловік підійшов «відповідально» — орендував квартиру в обласному центрі, на підвіконні якої встановив мобільний телефон з додатковими засобами живлення, який здійснював для фсб онлайн-трансляцію повітряних атак на місто.

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Під час затримання інформатора у нього вилучили телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (Несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану), за якою йому загрожує до 12 роів позбавлення волі.

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Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Нагадаємо також про нещодавнє затримання мешканки Харкова, яка теж наводила ракети на рідне місто, будучи при цьому… викладачкою місцевого університету.



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