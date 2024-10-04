Викладачка університету наводила ракети росіян на Харків (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки затримала ще одну інформаторку фсб, яка розвідувала локації українських військ на Харківщині. Про це повідомили у відомстві.

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«Затриманою виявилася викладачка одного з місцевих університетів, яку російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці влітку цього року. За вказівкою окупантів фігурантка обходила Харків та його прилеглі території, де намагалася виявити розташування укріпрайонів та опорних пунктів Сил оборони. Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. Також інформаторка відслідковувала маршрути руху військових колон у напрямку передової», — йдеться у повідомленні.

Отримані відомості фігурантка направляла в анонімний чат своєму російському куратору. У «звіті» жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис.

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«Співробітники СБУ завчасно викрили російську інформаторку, задокументували її злочини і затримали у власному помешканні. Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф. На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ)», — повідомили в СБУ.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, викладачка була залучена російською спецслужбою до співпраці у червні 2024 року.

Також в СБУ повідомили, що 15 років тюрми отримав агент фсб, який шпигував на Буковині під «прикриттям» кур’єрської доставки.

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«За матеріалами Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав агент фсб, який готував координати для ракетно-дронових ударів по Чернівецькій області. Серед потенційних цілей ворога були вузлові залізничні станції та медустанови, де проходять лікування та реабілітацію українські воїни. Щоб скоригувати вогневе ураження, російська спецслужба дистанційно завербувала 49-річного місцевого жителя, який працював у сервісі доставки. Діючи під „прикриттям“ кур’єра, агент на власному скутері об’їжджав місцевість та фіксував об’єкти військової та критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії ворожого поплічника і затримали його влітку 2024 року, коли він готував агентурний «звіт» для фсб.

«За даними слідства, зрадник потрапив у поле зору окупантів через прокремлівські погляди, якими він ділився зі своїми знайомими з росії, що співпрацювали з фсб. Також чоловік неодноразово демонстрував свою антиукраїнську позицію в російських відеочатах. Згодом фігуранта вивели на куратора з фсб, з яким він підтримував комунікацію через месенджер», — повідомили в СБУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 1 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Відповідно до вироку зловмисник отримав покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, працюючи кур’єром однієї зі служб доставки, чоловік забезпечив собі безперешкодний доступ до комунальних та державних закладів міста. Зібрані дані він надсилав «куратору» на один із месенджерів, а за свою «роботу» отримував грошову винагороду на криптогаманець.

Як писали «ФАКТИ», днями в окупованому Бердянську підірвали суддю-колаборанта.

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