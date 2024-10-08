Реальні втрати можуть бути ще більшими: ЗМІ про ситуацію під Покровськом

Тиждень за тижнем міністерство оборони росії повідомляє про захоплення сіл в Україні силами вторгнення. Це створює хибне враження, що кремлівські війська неможливо зупинити і що Україна втрачена. Путінські війська дійсно просуваються вперед, але вони роблять це повільно і з величезними втратами, як це можна побачити в епіцентрі війни в напрямку Покровська. Отже, стратегія України може працювати.

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OSINT-експерт з проєкту Oryx нещодавно поділився вражаючими цифрами втрат. Кількість танків, знищених, покинутих, пошкоджених і захоплених ворогом за останній рік у напрямку Покровська, за його даними, становить 539 з російського боку і 92 з українського. Існує також надзвичайна різниця в кількості бойових броньованих машин, таких як бойові машини піхоти: 1020 проти 138. OSINT-експерти, зазвичай, отримують свої дані з фото- та відеоматеріалів у вільному доступі в інтернет-джерелах. Тому реальні втрати можуть бути ще більшими, пише N-TV.

Колишній морський піхотинець США Роб Лі з Інституту досліджень зовнішньої політики описав втрати кремлівських військ на платформі Х як «надзвичайно високі». Незважаючи на величезні зусилля, росії досі не вдалося проникнути у Покровськ, але вона перебуває лише за кілька кілометрів від міста, яке має важливе значення для логістики українців.

Інститут дослідження війни також проаналізував дані OSINT і заявив, що «російське військове керівництво, можливо, не бажає або не може змиритися з поточним масштабом і темпами втрат техніки в найближчі місяці і роки, оскільки російська військова промисловість досягає своїх меж, російські запаси техніки з радянських часів обмежені, а російські військові не в змозі здійснити оперативно значуще територіальне просування за допомогою механізованих маневрів».

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ISW зазначає, що з жовтня 2023 року російські збройні сили просунулися лише на 40 кілометрів у напрямку Авдіївки/Покровська. Втрата техніки заради таких тактичних успіхів «не може бути стійкою в довгостроковій перспективі без фундаментальних змін у російських військових ресурсах», ідеться у статті.

Як і інші експерти, американський аналітичний центр припускає, що росія використає свої «обмежені запаси озброєнь і техніки радянських часів у найближчі місяці і роки». У цьому контексті деякі спостерігачі вказують, зокрема, на 2026 рік, коли ситуація може стати критичною — якщо не відбудеться далекосяжних змін.

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Оскільки росія втрачає більше військової техніки, ніж ремонтує або виробляє, на думку оглядачів, вона «ймовірно, матиме труднощі з адекватним забезпеченням своїх підрозділів матеріалами в довгостроковій перспективі без переведення російської економіки на військові рейки і значного збільшення темпів виробництва російської оборонної промисловості», повідомляє ISW.

Кремлівські війська змогли просунутися в напрямку Покровська частково тому, що українці відступили і залишили села, щоб захистити людей і матеріальні засоби та зайняти кращі оборонні позиції, з яких можна було б знищити нападників, йдеться у публікації.

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