У Києві закрили станцію метро «Дніпро»: пасажири кажуть про «міну» у поїзді
В середу, 9 жовтня, станцію метро «Дніпро» у Києві закривали на вхід та вихід для пасажирів через технічні причини. Поїзди прямували повз станцію без зупинки, обставини інциденту встановлювали правоохоронні органи.
Про це заявили в КМДА.
У київських Telegram-каналах з'явилась інформація, що невідомі кинули міну у вагон метро на стації метрополітену «Дніпро». Очевидці кажуть, що вагон евакуювали, а на місці працюють правоохоронці.
Про це ж йдеться і у розповіді пасажирка, що стала свідком інциденту. За її словами, на станції «Арсенальна» невідомий заскочив у останній вагон поїзда, кинув якийсь предмет і хутко зник.
На станції «Дніпро» поїзд зупинили, і всіх пасажирів евакуювали.
Але, схоже, «міною» виявилася, на щастя, невідома бляшанка з-під фарби чи муляж.
Наразі станція метро вже відновила роботу у звичному режимі, проте розслідування інциденту триває, повідомили у КМДА.
Нагадаємо, що у Львові днями винесли вирок підлітку, який 18 разів «мінував» різні об'єкти у місті, щоб помститися викладачеві. Хлопцеві призначили 4 роки тюрми, але врешті звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.
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