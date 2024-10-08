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Події

Потоп у Києві: станцію метро «Дорогожичі» довелося закрити (відео)

13:04 8 жовтня 2024
Вода на дорозі

Міські столичні служби, які днями ліквідовували наслідки зливи в Києві, де фіксувалися підтоплення в чотирьох районах, наразі мають фронт робіт в районі метро «Дорогожичі».

Як повідомляють в КМДА, біля станції метро прорвало міську мережу водопостачання.

Підземний перехід підтоплено, а сама станція метро «Дорогожичі» закрита на вхід та вихід — поїзди слідують повз неї без зупинки.

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Дещо змінили маршрут й тролейбуси № 16 та 35 — ділянку з проривом вони об’їжджають сусідньою (до вул. Іллєнка) — вулицею Дорогожицькою.

 

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Рух транспорту вулицею Юрія Іллєнка, біля станції метро «Дорогожичі», обмежено в обох напрямках. Наразі там проводяться роботи з відкачування води.

Раніше прориви фіксувалися у Дніпровському районі столиці — тоді були значні пошкодження дорожнього полотна на вулиці Празькій.

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Фото — скріншот

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