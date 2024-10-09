Тепер нехай «сміються» батьки: «мінером» в метро Києва виявився 10-річний хлопець

Поліцейські Києва встановили малолітнього, який налякав пасажирів столичного метрополітену кидком «міни» в один з вагонів підземки.

Про це повідомили в поліції столиці.

ВІДЕО ДНЯ

Подія сталася сьогодні вдень на одній зі станцій столичного метрополітену. У одному з месенджерів поширювалося відео, на якому пасажири масово виходять із вагона метро, через те, що невідомий вкинув у вагон невідомий предмет.

На місце події негайно прибули вибухотехніки Главку поліції та слідчо-оперативна група управління поліції в метрополітені. Спеціалісти обстежили предмет та встановили, що це фільтруючо-поглинаюча коробка до протигаза, яка не несе небезпеки.

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Також, правоохоронці встановили «жартівника», який закинув предмет до вагона метро. Ним виявився неповнолітній 2014 року народження. Інспектори ювенальної превенції з’ясували, що у такий спосіб школяр хотів пожартувати над пасажирами та не замислювався про наслідки своїх дій.

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Поліцейські склали адміністративний протокол щодо матері хлопця за ст. 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей), а зі школярем провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних вчинків у майбутньому.

«Поліцейські звертаються до батьків — приділяйте більше уваги своїм дітям, цікавтесь їхнім дозвіллям та роз’яснюйте які наслідки можуть бути у разі вчинення ними будь-яких правопорушень», — йдеться у повідомленні правоохоронців.

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Нагадаємо, що до початку повномасштабної війни з рф в Україні доволі часто «мінували» важливі для життєзабезпечення об'єкти, в тому числі в столиці. Були серед них і станції метро.

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