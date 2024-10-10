Футболіста європейської збірної знайшли мертвим у басейні (фото)

У грецькому футболі, де кілька днів тому гравець згорів живцем в авто, сталася ще одна трагедія. 31-річного захисника «Панатинаїкоса» та збірної Греції Джорджа Белдока знайдено мертвим на дні басейну в будинку, який він знімав, повідомляє sport24.gr.

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Повідомляється, що його дружина, яка мешкає в Англії, намагалася до нього додзвонитися, але не змогла. Потім вона набрала номер господаря будинку в передмісті Афін, який у результаті виявив бездиханне тіло Белдока. Поліція веде розслідування, переглядає відео з камер спостереження, опитує сусідів. Точну причину смерті футболіста встановить судово-медична експертиза.

Зазначимо, що Джордж Белдок народився в Англії, де виступав за цілу низку клубів, досягнувши найбільшого успіху у футболці «Шеффілд Юнайтед». П'ять місяців тому він перейшов до «Панатінаїкоса», за який 6 жовтня зіграв свій останній матч проти «Олімпіакоса».

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У складі збірної Греції (у його бабусі — грецьке коріння) футболіст з 2022 року провів 12 матчів.

У складі збірної Греції Джордж Белдок, що народився в Англії, виступав з 2022 року

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Додамо, що захисник не потрапив до складу національної команди на жовтневі поєдинки Ліги націй. На згадку про Белдока матч Англія — Греція 10 жовтня розпочнеться на «Уемблі» з хвилини мовчання.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько знаменитого воротаря «Ліверпуля» Аліссона втопився у Бразилії.

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Фото ФК «Панатінаїкос», gazzetta. gr

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