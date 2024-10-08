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Спорт

У Греції футболіст живцем згорів в авто: момент трагедії потрапив на відео

12:44 8 жовтня 2024
Христос Кермелідіс

Сумна новина прийшла з Греції, де у страшній дорожньо-транспортній пригоді загинув 27-річний футболіст клубу «Ахіллеас Фарсалос» Христос Кермелідіс, повідомляє pelop.gr. Раніше страшна аварія забрала життя колишнього гравця збірної Югославії.

Напередодні близько 6 години ранку гравець клубу третього грецького дивізіону розбився, виїжджаючи з міста Лариса. Кермелідіс не впорався з керуванням автомобіля, перекинувся і врізався спочатку в огорожу, а потім в електричний стовп. Від удару авто, в якому був футболіст, повністю згоріло.

«Сім'я Ахілле висловлює свій смуток та щирі співчуття сім'ї, родичам та друзям Христоса Кермелідіса, який несправедливо та несподівано помер у віці 27 років. Нехай він упокоїться з миром», — йдеться у повідомленні футбольного клубу «Ахіллеас Фарсалос».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулований футбольний тренер загинув у моторошній аварії.

Фото із соцмереж

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