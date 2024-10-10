Ретроградний Юпітер вплине на фінансове становище трьох знаків зодіаку: кому треба бути обережнішими з грошима

Ретроградний Юпітер, який перебуватиме в такому стані аж до 4 лютого 2025 року, не матиме негативного впливу на фінансову сферу чотирьох знаків зодіаку. А ось трьом іншим представникам зодіакального кола через цю планету, яка вперше за 12 років увійшла в знак Близнят, треба бути обережнішими із грошима.

ВІДЕО ДНЯ

Телець

Фінансовий гороскоп для Тельця зазначає, що Юпітер у фінансовому секторі цього знаку змусить перерозподіляти не лише особистий, а й сімейний бюджет. У тому числі це може стосуватися й великого інвестиційного проєкту. Астрологи стверджують, що на фінанси знаку впливатиме якась глобальна криза, негативним наслідкам якої можна запобігти завдіки ефективній оцінцітого, як ви контролюєте свої робочі процеси, пише ukr.media.

РЕКЛАМА

Читайте також: Прорив у кар'єрі та зміни в особистому житті: яким знакам зодіаку пощастить на тижні 7 — 13 жовтня

Скорпіон

РЕКЛАМА

Фінансовий гороскоп для Скорпіона, як і у Тельця, передбачає, що цей знак буде змушений зайнятися сімейними вкладеннями. Протягом періоду, коли Юпітер буде ретрогнадним, доведеться взяти паузу, якщо ваша родина задумала продати чи купити нерухомість — щось заважатиме цим планам. Ближче до лютого наступного року ситуація проясниться і ви зможете вирішити, як змінити вашу ситуацію, пов'язану з сімейними грошима.

РЕКЛАМА

Читайте також: Левам — «Колесо Фортуни», Стрільцям — «Колісниця», а Терезам — «Зірка»: Таро-прогноз на 10 жовтня

Діва

Фінансовий гороскоп для Дів попереджає, що Юпітер йде у ретроградну фазу секторі кар'єри та статусу цього знаку. Так що все, що пов'язане з просуванням кар'єрними сходинками та ростом доходів, стане на паузу. Не виключено, що представники знаку захочуть поміняти роботу через свої амбіції та потреби, що зростають.

Гороскоп на жовтень, який для всіх знаків зодіаку склала астрологиня Людмила Булгакова, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

246

Читайте нас у Facebook