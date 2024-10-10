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Погода

«Бабине» літо закінчилося: де похолодає вже завтра

16:58 10 жовтня 2024
Прогноз погоди

В Україні найближчими днями дещо погіршиться погода через атмосферний фронт. Про це повідомила відома синотикиня Наталія Діденко.

«Він зумовить 11-го жовтня дощі та похолодання в західних областях України. До вечора п'ятниці дощі доберуться на Житомирщину, Вінниччину, Київщину і навіть до західних районів Черкащини. Проте решта території України завтра ще побуде у сухій погоді. Температура повітря у південній частині України та у центральних областях очікується найвищою, +20+25 градусів. На сході України +20+23 градуси. На півночі +19+21 градус. У західних областях температура повітря знизиться в тилу холодного атмосферного фронту до +12+16 градусів, тепліше повітря ще затримається у Чернівецькій області та Хмельниччині, до +19 градусів», — написала вона.

За прогнозом Діденко, у Києві 11 жовтня протягом більшої частини дня буде сухо, проте ввечері можливі невеликі дощі, 12 жовтня опади стануть більшими.

«А вдень у суботу столиця вже перебуватиме у тиловому повітрі, тому 12-го жовтня ще й різко похолоднішає до +11, +12 градусів. У неділю, 13-го жовтня, атмосферний фронт пройде всю територію України і тому холодне повітря поступово охопить всі наші області», — написала синоптикиня.

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Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики дали аномально теплий прогноз погоди на осінь для України.

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