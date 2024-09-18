Осінь прийде у листопаді: синоптики дали аномально теплий прогноз для України

Літо не хоче залишати Україну. Восени теплих днів буде більше, ніж холодних. Про це повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, інформує «Інтерфакс-Україна».

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«Для вересня і жовтня середньомісячна температура очікується на два-три градуси вищою за кліматичну норму. В листопаді вже будемо ближче до кліматичної норми. У вересні в нас дефіцит опадів. У жовтні вже ближче до норми і, в принципі, на листопад також розраховуємо, що вже має вирівнятися», — сказала вона.

Птуха зазначила, що для початку метеорологічної осені середньодобова температура в певному регіоні не повинна бути вищою за 15° протягом кількох днів. Зараз вищі показники температури, а також дефіцит опадів фіксуються практично в усіх регіонах країни, що свідчить про продовження метеорологічного літа в Україні.

Речниця Укгідрометцентру наголосила, що останніми роками особливо помітно стало те, що «періодів тепла» стає більше, ніж «періодів холоду».

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«З року в рік у нас будь-який сезон стає досить теплим. Періодів із холодними днями стає дедалі менше, і вони дедалі коротші, не такі тривалі й не такі інтенсивні», — зазначила вона.

За її словами, говорити про майбутню зиму поки що зарано. І хоча вже зараз зрозуміло, що «періодів холоду» буде не так багато і вони будуть не такими сильними, українці все-таки мають бути готові до будь-яких проявів погоди.

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«Звісно, ми не можемо говорити, що взимку в нас уже не буде холодних періодів і не буде морозів. Ні, такого ми не говоримо, тому що країна в нас розташована так, що в нас є сезонність. Звісно, зима в певних своїх проявах буде, але все ж таки, виходячи з тенденцій, які зараз є, дедалі частіше вона буде м'якшою», — сказала Птуха.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно закінчилося так зване молоде «бабине» літо, яке зазвичай, триває з кінця серпня до кінця першої декади вересня.

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