Час туманів: синоптики обіцяють українцям наступного тижня «грибну» погоду

Прогнози синоптиків щодо дощової погоди на цих вихідних в Києві підтвердилися повною мірою.

В КМДА повідомили, що ранком 6 жовтня в столиці міські служби працювали у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Київська дощова каналізація не у змозі одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.

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Наразі гідрослужби «Київавтодору» наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах.

Синоптикиня Наталія Діденко, надаючи прогноз погоди на неділю, попереджала про циклон Finny, який з атмосферними фронтами йде з південного заходу.

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«В неділю в західних, північних, центральних областях (окрім Дніпра з районами), на Одещині та Миколаївщині йтимуть дощі, можливо з грозами. Дощі періодично досягатимуть значень сильних! На сході та південному сході України втримається суха погода. Температура повітря в західних областях очікується +10+16 градусів, на півночі +17+22, на решті території +19+25 градусів. У Києві в неділю — дощі, місцями сильні. З другої половини дня — послаблення опадів. Проте буде тепло, до +20 градусів. У понеділок у столиці похолоднішає», — зазначає Діденко.

А її колега — метеоролог Ігор Кібальчич — прогнозує, що наступного тижня в Україні очікується помірно тепла погода, з періодичними дощами, які подекуди супроводжуватимуться грозами. Довгоочікувані опади пройдуть й у північно-східних областях, де дощі мають знизити ризики пожежної небезпеки та призвести до закінчення тривалої повітряно-ґрунтової посухи.

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У понеділок, 7 жовтня, під вплив циклонічної діяльності з півдня у більшості областей України пройдуть дощі, у центральних та південних регіонах часом значні. Подекуди можливі грози, у західних областях місцями туман. Вітер південний, із переходом на північно-західний, 7 — 12 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі у західній частині становитиме +6…+11 °С, на решті країни +11…+18 °С; вдень +13…+19 °С, на півдні, у Криму та східних областях +20…+27 °С.

Фото "Укргідрометцентра"

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У вівторок, 8 жовтня, вночі у північних, східних регіонах, а також у Полтавській та Дніпропетровській областях утримається дощова погода. Вдень на всій території країни без істотних опадів. Вітер західний, 7 — 12 м/с, на північному сході місцями пориви, 15 — 17 м/с. Температура повітря вночі +7…+13 °С, вдень +14…+19 °С, на півдні до +21 °С.

Фото "Укргідрометцентра"

У середу, 9 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер переважно змінних напрямків, 3 — 8 м/с, на Правобережжі південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +7…+13 °С, вдень +16…+21 °С, на півдні та місцями у західних областях до +23 °С.

Фото "Укргідрометцентра"

У четвер, 10 жовтня, в Україні утримається погода без опадів, лише на Одещині та у Криму вдень місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер переважно південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +7…+13 °С, на крайньому півдні місцями до +16 °С; вдень +18…+23 °С.

Фото "Укргідрометцентра"

У п'ятницю, 11 жовтня, вночі місцями на Одещині та Миколаївщині, вдень у західному регіоні країни пройдуть дощі, місцями можливі грози. На решті території України без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +8…+14 °С, на крайньому півдні та у Криму місцями до +17 °С; вдень +20…+25 °С, на крайньому заході +13…+18 °С.

У суботу, 12 жовтня, вночі дощі збережуться у західних областях, вдень очікуються також місцями у північних та південних регіонах. Вітер на лівобережжі південно-східний, на Правобережжі північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +9…+15 °С, на крайньому півдні та у Криму місцями до +18 °С; вдень +19…+25 °С, у західних областях +13…+18 °С.

У неділю, 13 жовтня, на більшій частині території країни очікуються невеликі, подекуди помірні дощі, в південних і центральних областях з грозами. Вітер південно-східний, із переходом на північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +7…+13 °С, на крайньому півдні та у Криму місцями +14…+17 °С; вдень +13…+18 °С, на південному сході та у Криму до +21 °С.

Українські синоптики, які надавали прогнози погоди на цю осінь, зазначали, що і вересень, і жовтень очікуються теплішими, ніж зазвичай. А вже листопад буде у межах кліматичної норми.

Фото Pixabay

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