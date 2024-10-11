Ворог атакував Київ та низку областей з повітря: наскільки успішно спрацювала ППО

У ніч проти п'ятниці, 11 жовтня, російська армія знову намагалася вразити Київ дронами — повітряна тривога у столиці тривала понад три години.

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Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА). Ця атака вже п'ята на Київ з початку жовтня. Ворожі дрони заходили на місто з різних напрямків. Силами та засобами ППО було знешкоджено усі БпЛА, які загрожували Києву.

«Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються», — йдеться у повідомленні.

У КМВА додали, що станом на 06:51 в Київській області велася бойова робота проти решти запущених БпЛА противника. Тож не виключено оголошення ще одної повітряної тривоги у столиці.

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«Тому наполегливо прошу дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися укриттями. Бережіть себе», — закликав Сергій Попко, начальник КМВА.

А Одещину ворог атакував вночі балістикою — загинуло четверо людей, серед яких і підліток.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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«Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди. Рятувальники ДСНС врятували чотирьох людей, ще троє людей, на жаль, під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні», — повідомив очільник обласної ВА Олег Кіпер.

10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані. Ще десятьом людям була надана психологічна допомога на місці.

Нагадаємо, що днями російські терористи вдарили балістикою по Одесі, а Чорноморськ атакували дронами-камікадзе.

Фото ДСНС

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