Ворог ударив «Іскандерами» по Одесі та атакував дронами Чорноморськ (фото, відео)

У ніч на 8 жовтня росіяни знов вдарили по Одещині — цього разу противник застосував дві балістичні ракети Іскандер-М із окупованого Криму, а також «шахеди», що запускалися з російського Приморсько-Ахтарська.

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Як повідомляють в командуванні Повітряними силами ЗСУ, загалом було запущено 19 ударних БпЛА. Всі вони були ліквідовані у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію.

«Ціллю агресора стала портова інфраструктура — балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі. Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один — легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога», — розповів про наслідки удару по Одещині керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, за останні кілька днів це — вже друга атака росіян, які намагаються зірвати роботу українського зернового коридору.

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Повітряна тривога, пов'язана з атакою «шахедів», на Одещині тривала з опівночі до світанку. На щастя, обійшлося без людських жертв та постраждалих. Але у Чорноморську, внаслідок атаки, сталося загорання квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах.

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Фото зі сторінки О.Кіпера

Фото зі сторінки О.Кіпера

Пожежу на площі 100 квадратних метрів оперативно приборкали.

Також Олег Кіпер повідомив, що в Одеському районі були пошкоджені перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням, вогонь на площі 50 «квадратів» був ліквідований. Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації.

Нагадаємо, що днями ворог бив по Ізмаїльскому району Одещини, де постраждала портова інфраструктура, а також пункт пропуску на кордоні з Румунією.

Фото зі сторінки О. Кіпера

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