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Події

Доведеться сидіти довго без світла: у Харківській області вкрали обладнання для ремонту енергетики на понад 17 млн грн

14:13 11 жовтня 2024
обладнання

На Харківщині, яку щодня росіяни атакують КАБами, енергетики не мають змогу швидко відновлювати електромережі із-за крадіжок обладнання для ремонту.

За інформацією «Харківобленерго», на 17,5 млн грн. збитків спричинили на прифронтовій Харківщині крадіжки проводів та енергообладнання. Це сповільнює роботи з відновлення електрики після обстрілів регіону агресором.

Енергетики зазначають, що гостро постала проблема крадіжок елементів енергосистеми: дротів, трансформаторів та трансформаторного масла, елементів підстанцій. З початку 2024 року зафіксовано вже 47 випадків крадіжок енергообладнання.

«Підприємству нанесено збитків на 17,5 млн грн. Саме стільки коштів потребує відновлення мереж, а саме: прокласти 73 кілометри дротів на лініях електропередачі, на яких проводи в умовах війни просто вкрали; придбати 3,7 тони трансформаторного масла, що поцупили злодії», — наголосив начальник служби економічної безпеки компанії Сергій Журавльов.

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Злодії крадуть все — навіть опори та елементи трансформаторних підстанцій. Так, є приклад крадіжки частини обладнання ПС-110/6 — збитки склали 8,2 млн грн.

У 43-х випадках крадіжок майна працівниками поліції проводяться заходи щодо встановлення винних осіб. У чотирьох випадках працівниками поліції встановлено винних осіб, які скоїли крадіжки, та проводяться слідчі дії", — додали в «Харківобленерго».

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Як повідомлялось, цієї зими українці можуть залишатися без світла від 4 до 18 годин на добу через знищення росіянами частини електрогенерації України. У години пік може не вистачати 30% від споживання електроенергії.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко зазначив, що найбільш важка ситуація з електроенергією буде у прифронтових областях — Сумській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській, оскільки вони будуть піддаватися постійним обстрілам.

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