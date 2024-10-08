Окупанти завдали другого за день бомбового удару по Харкову: є загиблі
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 8 жовтня вони завдали удару по Харкову КАБами. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Є інформація вже про двох загиблих внаслідок ворожого КАБами по Харкову», — написав він.
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по відкритих територіях.
«Всього близько 4 КАБів. Загиблі — цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували навулиці. Щонайменше троє отримали поранення», — написав він.
Також він додав, що кількість поранених внаслідок ранкової атаки зросла до 21.
Як писали «ФАКТИ», вранці російські терористи вже завдавали удару по Харкову. Тоді було зафіксовано влучання в Індустріальному району міста.
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