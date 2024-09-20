До 18 годин на добу без світла взимку: чи реально на Україну чекає така ситуація?

Цієї зими українці можуть залишатися без світла від 4 до 18 годин на добу через знищення росіянами частини електрогенерації України. Зокрема, у години пік може не вистачати від 3 до 6 гігават електроенергії, або приблизно 30% від її споживання.

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Такий прогноз дає у своєму звіті Місія ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні (ММПЛУ). Причому нестача електроенергії також загрожує і проблемами з теплом взимку, бо для подачі тепла на верхні поверхи використовуються електричні насоси.

Утім, на думку голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенка, такий апокаліптичний сценарій видається йому перебільшеним, оскільки:

занадто велика прогнозована різниця між найкращим і найгіршим варіантами — 14 годин;

відсутні критерії аналізу та обґрунтування подібних оцінок, які дають такий розкид.

Сам експерт підкреслив «ФАКТАМ», що взимку можливі три сценарії, які залежатимуть від багатьох зовнішніх обставин:

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оптимістичний — наявність палива, відсутність масових обстрілів, тепла погода, наслідком чого стане можливе відключення світла на 4−6 годин на добу;

песимістичний — активні обстріли призведуть до того, що без світла доведеться сидіти по кілька діб, поки усуватимуться наслідки таких атак;

кліматичний — у разі холодної зими проблеми з електроенергією будуть дуже серйозними і постійними, причому в багатьох регіонах.

Окремо експерт наголошує на неминучій важкій ситуації з електроенергією і теплом у деяких областях України, насамперед прифронтових.

- Уже зараз серйозні проблеми з електроенергією в Сумській області, з настанням холодів додасться дефіцит тепла. Аналогічна ситуація в Херсонській, Запорізькій, Харківській, Миколаївській областях, оскільки вони будуть піддаватися постійним обстрілам. Тому правильніше було б говорити про те, в яких містах і регіонах неминуче будуть такі проблеми, а не про Україну в цілому, — підкреслює «ФАКТАМ» Олег Попенко.

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Нагадаємо, зараз українці здебільшого не відчувають дефіциту електроенергії, востаннє графіки з її відключення застосовувалися 12 вересня.

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