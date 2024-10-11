Mirage 2000-F для України: чи зможуть вони очистити українське небо від ракет і авіації противника

Повітряні сили України на додаток до вже наявних літаків F-16 можуть отримати від 12 до 20 французьких літаків Mirage 2000-F. Таке підкріплення може допомогти українським захисникам неба у знищенні ворожих ракет і дронів, але правда навряд чи зможе протистояти ворожій авіації. Як повідомляє сайт Avionslegendaires.net, Україна може отримати цю техніку в рамках військової допомоги. Зараз французькі літаки цієї модифікації проходять модернізацію щодо застосування озброєння класу «повітря-земля».

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Літаки Mirage 2000-F являють собою модифікацію французьких винищувачів 4 покоління, які перебувають на озброєнні з 1984 року. Водночас модифікацію F було прийнято на озброєння на початку 2000-х років і вона є одним із найсучасніших варіантів французького винищувача.

Як пише портал «Мілітарний», Mirage 2000-F під час поліпшення отримав вдосконалений двигун, сучасну систему зв'язку Link 16, керовані ракети «повітря-повітря» MICA і модернізований радар RDY-2.

Так, система Link 16 дає змогу літакам приймати й передавати інформацію між літаками та забезпечити можливість радіокорекції озброєння, насамперед, корекції ракет MICA під час запуску на великі дальності. Також літак має можливість отримувати цілевказівки від літаків ДРЛО НАТО і здійснювати обстріл за їхніми координатами або самому виступати у якості літаку для корекції запущеної ракети.

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Бортовий імпульсний радар RDY-2 забезпечує максимальну заявлену дальність виявлення повітряних цілей до 120 км і 40 км у режимі пошуку наземних цілей. Обладнання дає змогу одночасно виявляти 24 повітряні цілі, супроводжувати 8 з них і одночасно атакувати 4 цілі.

Озброєння Mirage 2000-F являє собою керовані ракети «повітря-повітря» MICA з активною або інфрачервоною голівкою самонаведення, що дає змогу забезпечити високу точність попадання її в ціль. Але через малу дальність — до 80 км, французька ракета поступається, наприклад, російській ракеті Р-77 (дальність 110−120 км), а також має дуже високу ціну — близько 2 млн євро за одиницю.

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Як підкреслює «Мілітарний», Mirage 2000-F значно поступається F-16, але може посилити Повітряні сили України і знайти свою нішу — перехоплення крилатих ракет і безпілотників. Водночас завдяки системі Link 16 він може наводити F-16 на цілі та отримувати аналогічні цілевказівки від «американця». Нарешті, Mirage 2000-F можна оснащувати французькою коригованою авіабомбою AASM, що вже є в ЗСУ, і можливо, буде адаптовано для застосування французько-британських крилатих ракет SCALP EG/Storm Shadow.

Раніше повідомляли про те, що Україна продовжує отримувати високоточну зброю для власної авіації, щоправда, її поставки триватимуть деякий час.

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Фото у заголовку з сайту wikipedia.org

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