В окупантів палатиме все: експерт пояснив, чому рф занервувала після передачі F-16

Нервова реакція кремля та російських пропагандистів на перші F-16 свідчить про те, що вони чудово розуміють, з чим мають справу. Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

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«F-16 оснащені цифровою станцією РЕБ. Вона дозволяє зводити нанівець зусилля радіолокаційних станцій, літаків Повітряно-космічних сил росії та передусім — зенітно-ракетних комплексів. F-16 зможуть ефективніше використовувати крилаті ракети повітряного базування Storm Shadow, SCALP, які вже передані нашими стратегічними партнерами. Тому під точковими ударами української сторони опиняться командно-штабні пункти, склади боєкомплекту, аеродроми противника, пункти постійної та тимчасової дислокації на окупованих територіях України», — сказав експерт.

Він додав, що ракети «повітря-повітря», якими оснащені F-16, мають можливість вражати повітряні цілі. Йдеться про російські літаки на відстані близько 160 км.

«Тому така нервова реакція з боку офіційного кремля, — каже аналітик. — Отримані Україною літаки з часом значно знизять використання противником фугасних та керованих авіабомб — ФАБів і КАБів. — Театр бойових дій із застосуванням F-16, географія їхнього застосування розраховується не лише для повітряного простору України. Невипадкова заява Буданова про те, що у пріоритеті української сторони залишається саме Кримський міст. І передача F-16 — дуже яскраве тому підтвердження».

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Раніше повідомлялося, що винищувачі F-16 вже були задіяні у повітряному захисті в Україні.

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