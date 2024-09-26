Україна отримає для своїх F-16 зброю, яка знищить монополію окупантів на одну важливу зброю, але є нюанс

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США наша країна отримала цілу низку позитивних рішень. Серед них виділення оборонної допомоги на 8 мільярдів доларів, до складу якої увійде важлива зброя, отримана вперше — крилаті далекобійні авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW).

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Як повідомив офіційний сайт Білого дому, президент США Джо Байден ухвалив рішення надати Україні боєприпас великої дальності JSOW. Як підкреслив політик, це значно підвищить можливості України з нанесення ударів на великі відстані.

JSOW було створено 1999-го року як подальший розвиток високоточних керованих авіаційних боєприпасів підвищеної дальності. Хоча фактично він являє собою крилату авіаційну бомбу, але завдяки цілій низці поліпшень має дальність, фактично рівну деяким ракетам. Також існують варіанти JSOW, оснащені реактивним двигуном, що перетворює боєприпас на ракету середньої дальності.

Проте Україна отримає один із базових варіантів, що мають дальність близько 70 миль, найімовірніше йдеться про наземні милі в 1609 метрів, тож дальність пуску становить близько 112 км. Це в 1,5 рази далі використовуваних рф КАБ-ів і авіабомб, оснащених УМПК (універсальний модуль планування і корекції). Також це лише трохи менше за ракети «Точка-У» (дальність 120 км), що були на озброєнні України у 2022-му році, якими в Бердянську було потоплено десантний корабель «Саратов».

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Утім, дальність польоту JSOW також залежить від висоти пуску, бо бомба є такою, що планує, і більша висота допомагає їй збільшувати дистанцію, яка під час запуску з малих висот (для захисту від радарів і зенітних ракет) становить лише 22 км.

Що стосується ударних можливостей JSOW, то бомба вагою 480 кг має бойову частину трьох типів:

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тип А — 145 суббоєприпасів (наприклад, сталеві кульки і вже готові осколки для ураження зверху особового складу, польових укріплень, неброньованого або легкоброньованого транспорту);

тип В — 24 снаряди кумулятивної дії з інфрачервоними датчиками, що дають змогу зверху наводитися на важку техніку ворога, наприклад, танки, і завдяки кумулятивному ефекту пропалювати їхню броню та знищувати їх;

тип С — з потужною бойовою частиною вагою 225 кг для ураження укріплених об'єктів, точність забезпечується інфрачервоною системою наведення бомби.

При цьому особливо важливо, що JSOW можна використовувати з літаків F-16, отриманих Україною в серпні. Разом з тим, дана зброя має низку обмежень фінансового і технічного характеру. Так, її ціна становить від 250 до 500 тисяч доларів, щоправда їх уже виготовили понад 20 тисяч, а використали лише кілька сотень. Другою проблемою стане той факт, що доставка цієї зброї займе чималий термін, тож коли саме вони потраплять в Україну невідомо, але до чергового 66-го пакету військової допомоги від 25 вересня на 375 млн дол. вони не потрапили.

Можна не сумніватися, що Повітряні Сили України з успіхом застосують їх проти вс рф, посиливши тим самим свої можливості з підтримки наземних сил. Раніше «ФАКТИ» писали, що наразі окупанти мають перевагу в далекобійних авіаційних бомбах, які використовують щоб тероризувати мирне населення України.

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