На Овнів чекає романтичне знайомство, а Близнюки можуть зіткнутися із заздрістю: гороскоп на суботу, 12 жовтня

Суботній день, 12 жовтня, на думку астрологів, має досить позитивну енергетику, яка зробить можливим досягнення будь-якої мети. Наприклад, можна приступати до реалізації важливих проектів, вирушати у відрядження та подорожі.

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Проте, варто враховувати, що це вихідний день, а отже, основні плани мають бути відповідної спрямованості, наприклад, господарсько-побутової. З фінансами варто поводитися максимально обережно, відмовившись від серйозних операцій, зокрема з купівлею-продажем нерухомості.

Ну і, звичайно, варто звернути увагу на поради кожному із знаків Зодіаку, які публікує ресурс ukr.media.

Овен

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На вас чекають цікаві та корисні зустрічі або романтичне знайомство. Нове захоплення може запаморочити. Однак не поспішайте приймати серйозні рішення, дайте собі більше часу. У робочих відносинах уникайте конфліктів: підтримка колег буде вам корисною. Проблеми чи спірні моменти у ній треба вирішувати відразу, не відкладаючи потім.

Телець

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12 жовтня вдалий та плідний день чекає на Тельців. Неприємності будуть обходити вас стороною, у справах особливих труднощів не очікується. Однак не проґавте хороші можливості. Не відмовляйтеся від перспективних пропозицій, підтримуйте контакти. Тим, хто у парі, вдасться зміцнити стосунки.

Близнюки

Вдалою для Близнюків стане творча сфера, особисте життя, гроші. Затребуваним виявиться ваш минулий досвід та знання. Не виключені конфлікти та напружені ситуації на роботі: вашому успіху може позаздрити хтось із колег. Тим, хто вже у стосунках, краще берегти кохання та взаємну довіру.

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Рак

Вам слід спокійно провести день, не приймати доленосних рішень у роботі чи романтичних стосунках. Зменшіть оберти та прислухайтеся до внутрішнього голосу. Є можливість отримання вигідного договору, якщо всю підготовчу роботу було проведено. У сімейному житті накопичилися взаємні претензії та спірні питання, які слід вирішити шляхом обговорень.

Лев

День, виконаний справами, турботами, новими планами. Щоб стати більш ефективними у роботі, деякі Леви мають змінити свої погляди, використовувати новаторські методи. Фінансові та господарські питання можуть стати причиною сварок у сім'ї. Але ви зможете знайти компроміс, розуміння.

Діва

Вам вдасться успішно вирішити робочі проблеми, проте сімейні питання можуть завдати неприємностей. Потрібно відпустити минулі стосунки, відновити душевний спокій. Зверніть увагу на правильність укладання договорів, оформлення угод. Від цього залежить ваше подальше матеріальне становище.

Терези

Поспіх у справах і бажання зробити якнайбільше можуть призвести до помилок. Вам потрібно діяти обдумано, не порушувати своїх зобов'язань, виважено приймати рішення. Потрібно бути більш стриманими та діяти раціонально. У сімейному житті є ймовірність конфліктів із родичами, складності у відносинах із партнером.

Скорпіон

Вам 12 жовтня рекомендується звернути увагу на свій емоційний стан, менше нервувати, спокійніше ставитися до того, що відбувається. Знайдіть якесь розслаблююче хобі, почніть малювати, прогуляйтеся на природі. Не варто смітити грошима, краще відмовитися від покупок. Інакше потім ви в них розчаруєтесь.

Стрілець

Раціонально використовуйте внутрішні ресурси, заощаджуйте енергію, вибірково ставтеся до ділових обов'язків. Не слід погоджуватися на все, що вам пропонують: можна стати жертвою аферистів чи брехунів. Висока можливість знайомства з кимось особливим, початок романтичних стосунків. Будьте уважні при оформленні угод.

Козеріг

Цей день стане неоднозначним, ймовірні дивні та непередбачувані події. Навколишні будуть потребувати ваших порад і підтримки. Успіх очікує при налагодженні нових ділових зв'язків із людьми здалеку. Відповідний період, щоб відмовитися від шкідливих звичок, розпочати здоровий спосіб життя.

Водолій

Успіх Водоліїв чекає у діловій сфері. Сімейне життя може постраждати через вашу завантаженість і брак часу. Існує можливість виникнення сварки або напруженої ситуації з близькими родичами. Тож пообіцяйте їм провести з ними вихідні, заплануйте цікавий захід.

Риби

У вас очікуються спірні та напружені моменти, у відносинах із близькими необхідно запастись терпінням. Вас дратуватимуть їхні поради чи прохання. У роботі все складається вдало, і ваше матеріальне благополуччя тільки зміцнюється. Не бійтеся змінювати своє життя, вносити в нього щось нове.



Нагадаємо також, що ретроградний Юпітер, який перебуватиме в такому стані аж до 4 лютого 2025 року, може вплинути на фінансове становище трьох знаків Зодіаку.

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