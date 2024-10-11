На початку місяця, 2 жовтня, завершився досить небезпечний коридор затемнень. Але на цьому не зовсім приємні «сюрпризи» від небесних світил не закінчилися, адже попереду — нова астрологічна напруга.



Про це пише «Інформатор».

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Зокрема, у понеділок очікується протистояння Сонця та Марса, яке підвищить ризик конфліктів, проявів нетерпимості. А у четвер, 17 жовтня, відбудеться головна астрологічна подія тижня — Повний місяць в Овні або Мисливський Місяць.

Це буде Супермісяць — момент, коли супутник наближається на мінімально можливу відстань до Землі, а значить Місяць у небі буде величезним. Повня супроводжуватиметься напруженими аспектами до Місяця та Сонця войовничого Марса та таємничого Плутона, планети, яку астрологи асоціюють з трансформацією, найпотужнішою енергією, підземними та потойбічними силами.

В цей час ймовірне загострення військових дій, руйнівні стихії. На особистому рівні багато хто відчує підвищену імпульсивність, схильність до необдуманих вчинків.

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Овен

Овнам варто взяти паузу, постаратися більше відпочивати. Тим більше, що Повний місяць відбудеться у вашому знаку, а значить і без того запальні Овни ризикують потрапити в конфліктну ситуацію. Це буде тиждень роздумів, планування: великих змін не очікується. Можливі затримки якихось процесів, затримки у робочих питаннях. Грошей теж доведеться зачекати. У другій половині тижня ситуація активізується, чекайте на цікаві новини, можливе незвичайне знайомство або несподіваний візит когось із друзів чи родичів. Ви можете отримати корисну інформацію, яка дозволить вам задуматися про нову справу чи проєкт.

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Телець

Тельців чекають захопливі робочі завдання, ви займатиметеся чимось цікавим і корисним, зможете підвищити свій професіоналізм, отримати нові навички чи знання. Варто увімкнути креативність та інтуїцію. Секрет успіху наступного тижня для вас буде у взаємодії з іншими людьми, використовуйте професійні чи дружні зв'язки для вирішення своїх питань. У особистих відносинах може виникнути невизначеність чи недомовленість, можливі таємниці, секрети, подвійне життя. Ви можете зустріти дуже привабливу людину, але постарайтеся дізнатися про неї якомога більше, перш ніж впускати в своє життя.

Близнюки

Тиждень може видатись досить напруженим. Імовірні труднощі, розчарування, перешкоди, які можуть здатися непереборними. Пам'ятайте, що найтемніша ніч — перед світанком. Найближчим часом з'явиться можливість урегулювати всі непорозуміння. Ви надто велике значення надаватимете словам і думці інших людей, а варто більше прислухатися до себе. Є й хороші новини: ви зможете завершити якусь складну чи неприємну вам справу, перейти до нового етапу. Або якщо ви довго не могли прийняти важливе рішення, наступного тижня ви прийдете до визначеності.

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Рак

Для Раків тиждень буде дуже вдалим і навіть радісним. Ви зможете здобути перемогу у важливій для вас справі, отримати бажане, піднятися на рівень вище. Очікуються щасливі зміни, нові можливості та перспективи. Якщо у вас є мрія, судячи з розкладу, вона має всі шанси здійсниться. Це може бути і пропозиція руки та серця, і успішне завершення якогось процесу, і нова робота, і довгоочікувана подорож. Вдало пройде переїзд, велика покупка. Якщо ви давно закохані, ви отримаєте взаємність. Якщо ви мрієте про дитину, тиждень є вдалим для зачаття, або ви можете отримати звістку про вагітність.

Лев

Є ризик упустити момент або прийняти неправильне рішення і втратити хорошу можливість просунутися кар'єрними сходами або добре заробити. Також ви можете потрапити у полон ілюзій. Ви можете відчути розчарування, але причина в тому, що ваші очікування були завищені. Постарайтеся прояснити ситуацію, дивитися на все тверезо. Тиждень варто провести спокійно, уникаючи ризику. У будь-яких складних ситуаціях шукайте компроміс, будьте готові йти на поступки задля досягнення гармонії. Конфлікти вам зараз протипоказані.

Діва

Тиждень може принести важливі новини, дуже ймовірно, що вони будуть пов'язані з чоловіком старшим за вас: це може бути начальник, батько. Може розпочатися новий проєкт, нова справа, яка вас захопить, і якою ви займатиметеся з пристрастю та ентузіазмом. У вас є всі необхідні ресурси, щоб реалізувати свої цілі, у тому числі підтримка вищих людей. Для жінок Дев прогнозується зустріч із зрілим та романтичним чоловіком, вона може перерости у бурхливий роман. У чоловіків також можуть розпочатися нові стосунки.

Терези

Ви можете знайти вихід зі складної ситуації. Якщо довгий час ви не могли вирішити якесь питання, наступного тижня у вас з'явиться чітка ідея, як це зробити. Можливо, у вашому житті є якийсь фактор, який гальмує ваш прогрес або змушує займати оборонну позицію замість того, щоб завершити рух до мети. Так от, у ці дні ви зможете його подолати, причому це буде жорстке, але продумане рішення. Ви відчуватимете свою правоту, проявлятимете стійкість і завзятість. Не бійтеся відстоювати свої інтереси. Але водночас будьте відкриті для чогось нового.

Скорпіон

Настав час прислухатися до своєї інтуїції, інакше ви можете знову і знову наступати на ті самі граблі. Може виникнути якась заплутана ситуація, вирішення якої вам буде незрозумілим через відсутність інформації. І тоді слід послухати свій внутрішній голос. Тиждень не підходить для активних дій та прийняття рішень, тому що ви не бачитимете всієї картини. Намагайтеся провести ці дні в спокійній атмосфері, з новими починаннями краще почекати. Також не варто ініціювати нові знайомства, вас можуть обдурити, ввести в оману.

Стрілець

Тиждень може принести важливі новини зі сфери вашої кар'єри чи освіти. Хороший період для старту нових проєктів або впровадження змін у ваше життя, однак вони мають бути добре продуманими. Не варто робити щось навмання, а от якщо ви довго до чогось готувалися, ви можете отримати зелене світло. Імовірні новини про дітей, або ви приділятимете їм особливо багато часу. У заміжніх жінок Стрільців може виникнути спокуса завести роман із привабливим шанувальником.

Козоріг

Прогнозуються серйозні зміни у сфері кар'єри, можуть статися несподівані події, ситуації, які стрімко розвиватимуться. Різка зміна звичного перебігу речей. Можливо, і ви самі різко дозрієте для якихось змін вашого життя, проте варто все ж таки діяти обачливо. Інакше є ризик, що ситуація вийде з-під контролю. У жінок Козорогів може з'явитися дуже наполегливий чи навіть нав'язливий шанувальник. Чоловіки Козороги будуть схильні активно виявляти свої почуття.

Водолій

Перед вами зненацька можуть з'явитися нові перспективи. У вашому житті виникнуть обставини чи люди, які відчинять перед вами нові двері. Це може супроводжуватися стресом та переживаннями, проте не варто намагатися просто піти. Достойно прийміть виклик, і це приведе вас до успіху. Якщо ви вже розчарувалися в якійсь справі або партнері, наступного тижня станеться щось, що змінить ваше ставлення, життя заграє новими фарбами. Водолії, які нещодавно пережили складне розставання, можуть зустріти нове кохання. Дуже ймовірна несподівана подорож.

Риби

Рибам тиждень Повного місяця може принести сімейні конфлікти, розборки на ґрунті ревнощів. Можливі також розбіжності з колегами по роботі, взаємні образи, бажання сильніше вколоти. Однак незабаром ситуація стабілізується, настане період спокою. Ваше становище стійке і інтриги недоброзичливців не можуть його порушити. Можливі фінансові надходження, угоди з нерухомістю. Після виснажливої роботи над чимось прийде заслужене зізнання.

А про те, які знаки зодіаку найближчим часом стануть непристойно багатими, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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