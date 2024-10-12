Сильні дощі та заморозки: сьогодні Україну заливатиме весь день (відео)

Протягом вихідних через нашу країну повільно переміщатиметься холодний фронт — із заходу на схід. У Гідрометцентрі виступили з попередженням про значні дощі 12 жовтня у Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, вночі та Київській, Одеській, вдень та в Сумській, Полтавській та Херсонській областях — значні дощі (IV рівень небезпеки «жовтий»).

ВІДЕО ДНЯ

Синоптична карта, 12 жовтня

А найближчої ночі у Волинській, Рівненській, Львівській областях можливі перші заморозки — 0−3° (I рівень небезпеки, «жовтий»), Днем сильні заморозки очікуються також у Тернопільській та Івано-Франківській областях (II рівень небезпеки помаранчевий).

Синоптична карта на 13 жовтня

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

За інформацією синоптика Ігоря Кібальчича, у північних регіонах України у суботу очікується похмура та дощова погода протягом доби. Подекуди опади можуть бути значними. Проте температура повітря протягом доби становитиме 11−16 °С, а на Сумщині вдень місцями +16−21 °С. У центральних регіонах подекуди пройдуть помірні дощі, можливі грози. Температура повітря вдень — 15−20°С, на Дніпропетровщині — 18−23°С.

У південній частині України та в Криму пройдуть дощі, часом значні. Подекуди можливі грози.

РЕКЛАМА

І лише у східних областях у суботу прогнозується тепла та суха погода, без опадів. Температура повітря вдень становитиме 20−25 °С.

Тому мешканці цих регіонів мають можливість присвятити вихідні роботам на дачних ділянках, наприклад, висадивши «зимову» моркву.

184

Читайте нас у Facebook