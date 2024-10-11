Для посіву під зиму підходять тільки певні сорти: фермерка-«красуня» показала, як садити моркву у жовтні
«Бабине літо» закінчилося, і найближчими дням в Україні різко зіпсується погода. Але дачники й аграрії продовжують роботу, готуючись висаджувати озимий часник та інші культури у дати, які підказує місячний календар.
Також не збирається чекати весняного тепла і блогерка, яку шанувальники називають між собою «фермерка-красуня».
У себе в блозі вона розповіла, що збирається висаджувати моркву, і порадила, як це краще зробити.
«Правильний посів моркви без проріджування, зберігайте та використовуйте!» — звернулася вона до підписників.
За словами блогерки, для посадки під зиму підходить сорт «Флакке». Він дозріває за три-чотири місяці й має великі яскраві плоди.
«Шукаєте сорт моркви, який стане справжнім відкриттям для вашого столу? Спробуйте „Флакке“! Цей середньостиглий сорт дозріває за 100−120 днів і дає великі, насичено-оранжеві коренеплоди довжиною до 25 см», — зазначила блогерка.
Також у цього сорту дуже високий вміст каротину.
За її словами, варто звернути увагу на сорт «Сімейний сад F1».
Перед посадкою моркви грядку треба перекопати й внести добрива. Частину пухкого ґрунту потрібно перенести у тепле місце для прогріву.
Садити моркву краще, коли температура повітря буде від — 2 до 0 градусів. Насіння не потрібно сильно занурювати у землю, не більш як на 5 см. Коли насіння посіяли, присипати землею й трохи притрамбувати. Потім накрити грядку листям або гілками, щоб вітер не розніс посадку.
Нагадаємо, городниця з Одеси розповіла, що потрібно обов’язково зробити на ділянці у жовтні чи листопаді.34
Читайте нас у Facebook