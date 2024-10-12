Суд скасував штраф через грубу та поширену помилку поліції: що важливо знати водіям

Більшість водіїв в Україні не оскаржують призначений їм штраф за порушення Правил дорожнього руху, навіть коли припускають, що інспектори Патрульної поліції припустилися помилки.

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При цьому іноді дії поліцейських мають і ознаки недбалості, як це сталося у випадку з одеситом, який, перебуваючи за кермом Mazda СХ-9, був притягнутий поліцією до відповідальності за ч.3 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за неправильне паркування.

Чоловіка зобов’язали виплатити штраф у розмірі 680 гривень, але він вирішив оскаржити його в суді.

В ході судового розгляду було встановлено, що поліцейські провели розгляд справи поверхнево, не маючи при цьому чітких і обґрунтованих доказів порушень з боку водія. Останньому не дали висловити свою позицію з приводу пред’явлених звинувачень і навіть не зачитали права.

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Остання обставина була сприйнята судом, як грубе порушення процедури і стала підставою для скасування штрафу і закриття справи. Таке рішення по справі у справі № 947/15395/23 виніс П’ятий апеляційний суд в Одесі, інформує ресурс Дорожній адвокат.

Також нагадаємо про три «підступні» запитання поліцейських, після яких водіям зазвичай виписують штраф.

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