Юристи назвали три «підступні» запитання поліцейських, після яких водіям зазвичай виписують штраф

Експерти, які раніше назвали ознаки, за якими поліція обирає авто для зупинки, розповіли про три типові каверзні запитання від поліцейського, неправильна відповідь на які загрожує водієві неприємностями.

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Профільне видання «Твоя машина» поспілкувалося з юристами, які й звернули увагу на ці самі моменти.

«Пили вчора?»

Мало хто з автомобілістів замислюється в такій ситуації, що алкоголь може зберігатися в організмі понад добу, тож є висока ймовірність того, що алкотестер покаже невтішний для водія результат. Юристи рекомендують завжди відповідати на таке запитання негативно, щоб не мати проблем. Та зауважують, що при цьому важливо демонструвати впевненість у своїй відповіді, оскільки інспектори часто дивляться на реакцію співрозмовника і легко розпізнають брехню. Якщо вони зрозуміють, що ви не брешете, то навряд чи стануть возитися з вами далі й одразу відпустять.

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«Куди поспішаєте?»

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Запитання вже містить у собі приховане звинувачення водія в перевищенні швидкості. Прийнявши цю лінію розмови, водій ніби сам погоджується, що порушив і починає виправдовуватися. Юристи рекомендують не піддаватися на провокацію і поставити поліцейському зустрічне запитання: на якій підставі він дійшов такого висновку і які докази має в своєму розпорядженні. Перевищення швидкості поліція може зафіксувати лише за допомогою сертифікованого обладнання.

«Де працюєте?»

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Метою такого запитання може бути спроба інспектора з’ясувати соціальний статус і матеріальне становище водія. Є ймовірність, що поліцейський не стане штрафувати за дріб’язкове порушення простого роботягу з мінімальним доходом або навпаки — почне докопуватися, якщо зрозуміє, що має справу з банкіром або підприємцем. За замовчуванням, інспектору не потрібно знати про вас нічого, окрім анкетних даних. Тому краще чемно перепитати у нього, навіщо йому ці відомості і, за можливості, ігнорувати відповіді на це запитання.

Раніше поліцейський розповідав, за якими ознаками правоохоронці можуть прийти до висновку, що водій, якого вони зупинили, бреше.

Ілюстративне фото зі сторінки Патрульної поліції Києва у соцмережах

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