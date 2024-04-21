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Електронний підпис ніхто не скасовував: юристи звернули увагу водіїв на поширену помилку поліцейських

13:20 21 квітня 2024
Штраф за порушення ПДР

В українських судах побільшало випадків скасування рішення патрульних про штрафи з водіїв, адже вони були виписані інспекторами з порушенням встановлених процедур.

Як виявилося, часто патрульні забувають додавати електронний цифровий підпис під час оформлення адміністративних матеріалів при верифікації відеозапису про порушення ПДР, і найчастіше це відбувається у справах про порушення швидкісного режиму, пише Твоя машина.

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Тобто правоохоронці направляють до суду матеріали, які базуються на показаннях приладу TruCAM, не завірених е-підписом інспектора.

Таким чином, навіть якщо факт порушення під час судового засідання вдалося встановити, але при цьому на записі не буде підпису інспектора, такий доказ може бути визнано неприпустим.

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Нагадаємо, раніше адвокат перелічив випадки, коли водій зобов'язаний вийти з авто на вимогу працівника патрульної поліції.

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