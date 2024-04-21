Електронний підпис ніхто не скасовував: юристи звернули увагу водіїв на поширену помилку поліцейських
В українських судах побільшало випадків скасування рішення патрульних про штрафи з водіїв, адже вони були виписані інспекторами з порушенням встановлених процедур.
Як виявилося, часто патрульні забувають додавати електронний цифровий підпис під час оформлення адміністративних матеріалів при верифікації відеозапису про порушення ПДР, і найчастіше це відбувається у справах про порушення швидкісного режиму, пише Твоя машина.
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Тобто правоохоронці направляють до суду матеріали, які базуються на показаннях приладу TruCAM, не завірених е-підписом інспектора.
Таким чином, навіть якщо факт порушення під час судового засідання вдалося встановити, але при цьому на записі не буде підпису інспектора, такий доказ може бути визнано неприпустим.
Нагадаємо, раніше адвокат перелічив випадки, коли водій зобов'язаний вийти з авто на вимогу працівника патрульної поліції.86
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