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Наука та технології

Летів болід вагою понад 300 кг: стали відомо деталі «спалаху» над Києвом

18:02 26 квітня 2023
спалах

Увечері 19 квітня 2023 року жителі Києва були налякані яскравим спалахом у небі. Про це йдеться у звіті Міжнародної метеорної організації.

Науковці зазначають, що відразу не було зрозуміло, що явище природного походження, а не російська ракета. Спалах у небі над столицею викликало падіння метеора діаметром близько пів метра та масою 200−300 кг.

Частину боліда зафіксували на великій відстані камери Європейської болідної мережі (проєкт Астрономічного інституту Чеської академії наук, що діє в Словаччині у співпраці з Астрономічним інститутом Словацької академії наук) о 21:57 за київським часом.

Загалом падіння боліда тривало не більше 5 секунд.

Також спалах зафіксувала камера приватного проєкту AllSky7 в Угорщині, яка розташована у місті Фехердьярмат. Експерти досліджували відео, отримані з Києва. Одне з них знято біля торгового центру River Mall і фіксує середню та кінцеву частини боліда. Це відео було приблизно відкалібровано за допомогою зображень Google Earth.

Траєкторія боліда була визначена з похибкою всього в кілька сотень метрів. Вперше болід був помічений на висоті 98 км над Великою Димеркою. Потім він пройшов безпосередньо над Києвом на висоті близько 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с, — повідомили науковці.

Великий спалах стався на висоті 38 км, коли абсолютна зоряна величина боліда досягла — 18 або трохи більше, що означає, що болід належить до категорії суперболідів (боліди яскравіші за зоряну величину — 17). Метеороїд орієнтовної початкової маси 200−300 кг (діаметр близько пів метра) розпався на відстані 38 км на безліч фрагментів і пилу.

Востаннє болід був помічений на відео на висоті 28 км, коли його швидкість була близько 10 км/с. Дані спалаху припускають, що тільки маленькі метеорити могли досягти землі. Залежно від розмірів та реальних висотних вітрів вони можуть знаходитися десь між містами Попільня, Романівка, Строків і Паволоч.

Як писали «ФАКТИ», з 15 по 29 квітня Земля перебуває у шлейфі комети Тетчера. У цей період можна побачити метеорний потік Ліриди. Орієнтовно пік зорепаду повинен був відбутись 21 квітня.

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