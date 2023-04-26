Летів болід вагою понад 300 кг: стали відомо деталі «спалаху» над Києвом

Увечері 19 квітня 2023 року жителі Києва були налякані яскравим спалахом у небі. Про це йдеться у звіті Міжнародної метеорної організації.

Науковці зазначають, що відразу не було зрозуміло, що явище природного походження, а не російська ракета. Спалах у небі над столицею викликало падіння метеора діаметром близько пів метра та масою 200−300 кг.

Частину боліда зафіксували на великій відстані камери Європейської болідної мережі (проєкт Астрономічного інституту Чеської академії наук, що діє в Словаччині у співпраці з Астрономічним інститутом Словацької академії наук) о 21:57 за київським часом.

Загалом падіння боліда тривало не більше 5 секунд.

Last night, Kyiv residents observed a strange, unusual, bright flash in the sky. The flash was also observed even from the territory of Belarus. One of the dominant versions now is that it was the fall of some kind of space object to Earth: meteor, satellite, space debris pic.twitter.com/N511Sr2iM1 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) April 20, 2023

Також спалах зафіксувала камера приватного проєкту AllSky7 в Угорщині, яка розташована у місті Фехердьярмат. Експерти досліджували відео, отримані з Києва. Одне з них знято біля торгового центру River Mall і фіксує середню та кінцеву частини боліда. Це відео було приблизно відкалібровано за допомогою зображень Google Earth.

Траєкторія боліда була визначена з похибкою всього в кілька сотень метрів. Вперше болід був помічений на висоті 98 км над Великою Димеркою. Потім він пройшов безпосередньо над Києвом на висоті близько 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с, — повідомили науковці.

Великий спалах стався на висоті 38 км, коли абсолютна зоряна величина боліда досягла — 18 або трохи більше, що означає, що болід належить до категорії суперболідів (боліди яскравіші за зоряну величину — 17). Метеороїд орієнтовної початкової маси 200−300 кг (діаметр близько пів метра) розпався на відстані 38 км на безліч фрагментів і пилу.

Востаннє болід був помічений на відео на висоті 28 км, коли його швидкість була близько 10 км/с. Дані спалаху припускають, що тільки маленькі метеорити могли досягти землі. Залежно від розмірів та реальних висотних вітрів вони можуть знаходитися десь між містами Попільня, Романівка, Строків і Паволоч.

Як писали «ФАКТИ», з 15 по 29 квітня Земля перебуває у шлейфі комети Тетчера. У цей період можна побачити метеорний потік Ліриди. Орієнтовно пік зорепаду повинен був відбутись 21 квітня.

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