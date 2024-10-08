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Наука та технології

Сьогодні вночі українці матимуть змогу спостерігати унікальний «метеоритний дощ»

13:11 8 жовтня 2024
Комета

Якщо у серпні жителі Землі могли спостерігати дуже яскраве природне явище — метеорний потік Персеїди, то жовтневий метеорний потік під назвою Драконіди не настільки видовищний.

Так, як пише livescience.com, Драконіди можна буде побачити 8 та 9 жовтня. Метеорний потік пов'язаний з кометою 21P/Джакобіні — Циннер, діє на початку жовтня, максимальна кількість метеорів спостерігається 8−10 жовтня. Він не відрізняється великою інтенсивністю — на піку можна побачити до десятка «зірок, що падають» за годину. Метеори можуть бути видно в небі в будь-який час після настання темряви, а не як більшість метеорних потоків — перед світанком.

А за два тижні в небі можна буде побачити активність ще одного метеорного потоку — Оріоніди з піковим періодом 20−21 жовтня. Це потік, метеори якого, як здається, вилітають із сузір'я Оріона.

Цей метеорний потік двічі на рік зустрічається із Землею: навесні — (Травневі Акваріди з максимальним числом метеорів 5 травня) та восени (Оріоніди з максимальним числом метеорів 21−22 жовтня). Метеорний потік Оріонід пов'язаний з кометою Галлея

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А в середині жовтня на небі, як очікується, можна буде побачити комету C/2023 A3 (Цзицзіньшань — ATLAS). Так, 12 жовтня вона має максимально зблизитися із Землею і буде настільки яскравою, що її можна буде спостерігати неозброєним оком.

Нагадаємо, що у вересні спостерігалося друге та останнє цього року місячне затемнення, які могли побачити жителі більшої частини Землі. А наприкінці серпня — Парад планет, коли шість планет «вишикувалися» на небосхилі по один бік від Сонця і були видні одночасно.

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Фото з Вікіпедії

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