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Били «Іскандерами», керованими ракетами та дронами: що відомо про нічну атаку ворога

10:26 13 жовтня 2024
ракета та дрон

В ніч на 13 жовтня російський ворог атакував Україну ракетами та ударними дронами.

За інформацією командування Повітряних сил, було знищено 31 БПЛА.

Дві балістичні ракети «Іскандер-М» ворог запустив з Курської області по
по Полтавській та Одеській областях.

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Крім того, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з Курщини атакував Чернігівську та Сумську області.

Також росіяни випустили 68 ударних дронів з районів Курська та Орла.

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Сили протиповітряної знищили 31 безпілотник у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

Ще 36 ворожих дронів локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Один «шахед» досі у повітрі, бойова робота триває, додали в Повітряних силах.

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Як повідомлялось, окупанти з вересня щоночі атакують Україну ударними дронами, а також випускають по декілька ракет різних типів.

Крім того, ворог постійно завдає ударів авіаційними бомбами по прифронтових регіонах. Зокрема, вчора окупанти скинули КАБи на Запоріжжя.

Щодня росіяни обстрілюють Дніпропетровську область. Найбільше потерпають від обстрілів Нікопольщина, а також Марганецька та Покровська громади.

Перед цим окупанти КАБами обстріляли Херсон. Майже 20 людей було поранено, у місті є руйнування.

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