Окупанти завдали авіаудару Запоріжжю: є поранені, рятувальники гасять пожежі (фото)

Російський ворог здійснив чергову атаку на Запоріжжя. В ніч на 12 жовтня було здійснено авіаудар по приватному сектору міста. Про це вранці у суботу повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Згідно з його інформацією, окрім приватних житлових будинків було пошкоджено виробничі приміщення одного з підприємств.

Поранень зазнали троє, з них двоє від госпіталізації відмовились одразу, а 11-річній дівчинці всю необхідну допомогу надали в лікарні. Наразі дитина уже вдома.

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У ДСНС додали, що в результаті атаки ворога один житловий будинок було зруйновано повністю. Також сталося загоряння складських приміщень і майстерень на площі 15 кв. м.

Загоряння нежитлової будівлі

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Також ворог атакував один із мікрорайонів Херсона. Внаслідок ворожої атаки там виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва.

«До ранку пожежу вдалося загасити», — повідомили в обласній військовій адміністрації.



Гучно цієї ночі було й у Дніпрі — в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки. А ще у Павлоградському районі. Там понівечений приватний будинок, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

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Також нагадаємо про нещодавній удар по станції «Запоріжжя-1». Відбулося пошкодження пасажирських вагонів та затримка деяких поїздів, що йдуть через станцію.

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