41.00 / 41.51 45.01 / 45.65
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Окупанти завдали авіаудару Запоріжжю: є поранені, рятувальники гасять пожежі (фото)

8:27 12 жовтня 2024
Удар по Запоріжжю

Російський ворог здійснив чергову атаку на Запоріжжя. В ніч на 12 жовтня було здійснено авіаудар по приватному сектору міста. Про це вранці у суботу повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Згідно з його інформацією, окрім приватних житлових будинків було пошкоджено виробничі приміщення одного з підприємств.

Поранень зазнали троє, з них двоє від госпіталізації відмовились одразу, а 11-річній дівчинці всю необхідну допомогу надали в лікарні. Наразі дитина уже вдома.

РЕКЛАМА

У ДСНС додали, що в результаті атаки ворога один житловий будинок було зруйновано повністю. Також сталося загоряння складських приміщень і майстерень на площі 15 кв. м.

Загоряння нежитлової будівлі

РЕКЛАМА

Також ворог атакував один із мікрорайонів Херсона. Внаслідок ворожої атаки там виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва.

«До ранку пожежу вдалося загасити», — повідомили в обласній військовій адміністрації.

Гучно цієї ночі було й у Дніпрі — в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки. А ще у Павлоградському районі. Там понівечений приватний будинок, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо про нещодавній удар по станції «Запоріжжя-1». Відбулося пошкодження пасажирських вагонів та затримка деяких поїздів, що йдуть через станцію.

276

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

унітаз

Унітаз більше не має запаху сечі: Марина Жукова розповіла, як вирішила проблему неприємних ароматів у туалеті

Банківська картка

Готуйтесь до неприємних сюрпризів: один з державних банків змінив правила списання коштів

карта

Попереду — тиждень Мисливського Місяця: Таро-прогноз на небезпечний період з 14 по 20 жовтня

Зоряне небо

Стануть непристойно багатими: астрологиня назвала знаки, до яких сьогодні липнуть гроші та успіх

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту