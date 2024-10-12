Окупанти завдали авіаудару Запоріжжю: є поранені, рятувальники гасять пожежі (фото)
Російський ворог здійснив чергову атаку на Запоріжжя. В ніч на 12 жовтня було здійснено авіаудар по приватному сектору міста. Про це вранці у суботу повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Згідно з його інформацією, окрім приватних житлових будинків було пошкоджено виробничі приміщення одного з підприємств.
Поранень зазнали троє, з них двоє від госпіталізації відмовились одразу, а 11-річній дівчинці всю необхідну допомогу надали в лікарні. Наразі дитина уже вдома.
У ДСНС додали, що в результаті атаки ворога один житловий будинок було зруйновано повністю. Також сталося загоряння складських приміщень і майстерень на площі 15 кв. м.
Також ворог атакував один із мікрорайонів Херсона. Внаслідок ворожої атаки там виникла пожежа на складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва.
«До ранку пожежу вдалося загасити», — повідомили в обласній військовій адміністрації.
Гучно цієї ночі було й у Дніпрі — в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки. А ще у Павлоградському районі. Там понівечений приватний будинок, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА.
Також нагадаємо про нещодавній удар по станції «Запоріжжя-1». Відбулося пошкодження пасажирських вагонів та затримка деяких поїздів, що йдуть через станцію.276
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