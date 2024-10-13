Ворог вночі атакував Київ та низку областей: де працювала ППО

У ніч на 13 жовтня ворог намагався атакувати з повітря Київ та низку областей України.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У столиці, а також у низці областей України, лунали звуки повітряної тривоги.

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Через деякий час було повідомлено, що ворожі дрони були помічені у районі Броварів та Бориспільського й Білоцерківського районів Київської області,

Сирена про загрозу повітряних атак лунала у Києві близько 04.56. Громадян закликали залишатися в укриттях до відповідного розпорядження.



Приблизно о 05:20 з’явилася інформація про те, що на Київщині було чути звуки вибухів. В ОВА пояснили, що це була робота ППО.

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«Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО», — йдеться у повідомленні.

Столичні Телеграм-канали писали, що вибухи було чути також і у столиці. Ймовірно, що пов’язано з роботою сил та засобів протиповітряної оборони по російському ударному безпілотнику.

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Також «шахеди» фіксували, зокрема, у Чернігівській, Черкаській та Сумській областях.

Попри те, що о 06:06 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги, у повітрі залишалось 2 «шахеди». Один рухався з півночі Київщини на Житомирщину, вектор Коростень, другий з Чернігівщини на Полтавщину, вектор Лубни.

Крім того, ввечері та вночі росіяни обстрілювали Нікопольщину. Вдарили по райцентру, а також Марганецькій та Покровській громадах, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Цілив ворог по цих населених пунктах з важкої артилерії. Застосував РСЗВ „Град“ та скерував дрон-камікадзе. Наслідки атак з'ясовують фахівці — обстежують території. Втім, головне — минулося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, в області четверо поранених внаслідок російських атак по Запоріжжю.

Впродовж минулої доби окупанти завдали 329 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Надійшло 99 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 12 жовтня росіяни також атакували Запоріжжя — було завдано авіаудару по приватному сектору міста. Окрім приватних житлових будинків, було пошкоджено виробничі приміщення одного з підприємств.

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