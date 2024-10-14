Українські розвідники спалили військово-транспортний літак у російському Оренбурзі

В Головному управління розвідки Міноборони України, де раніше повідомляли про виведення з ладу тральщика балтійського флоту зс рф «алєксандр обухов», який базувався у місті балтійськ, розповіли про ще одну операцію розвідників на території ворога.

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Так, за даними ГУР МО, у ніч проти неділі, 13 жовтня, було знищено військово-транспортний літак Ту-134

«На росії згорів літак Ту-134, що належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил держави-агресора. Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі „орєнбурґ-2“, де базувався Ту-134. Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони рф», — зазначили у військовій розвідці.

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Літак був розроблений на початку 1960-х років в ДКБ ім. Туполєва і випускався серійно з 1965 по 1984 рік на Харківському авіаційному виробничому об'єднанні. Він вважається одним з наймасовіших пасажирських літаків, що збиралися у СРСР. Загалом було побудовано 852 літака всіх модифікацій.

Фото з Вікіпедії

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Ту-134 — близькомагістральний пасажирський літак із двома турбореактивними двоконтурними двигунами, які встановлені в хвостовій частині фюзеляжу на пілонах, що значно знижує шум в салоні в порівнянні з літаками попередніх поколінь. Паливо розміщене в кесон-баках крила. Ту-134 був сертифікований за міжнародними нормами. Літак будувався в різних модифікаціях: пасажирські, машини спеціального призначення, літаючі лабораторії. Використовувався також у школах радянських ВПС.

Нагадаємо, що нещодавно військова розвідка розповіла про кіберудар по мережевій інфраструктурі Північно-Кавказького федерального університету. Цей виш готує операторів БПЛА, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для окупаційної армії росії.

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Фото з Вікіпедії

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