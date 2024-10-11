Хакери ГУР атакували інститути в росії, де готують майбутніх окупантів

Українські хакери, які днями «привітали» російського диктатора володимира путіна з днем народження, здійснивши масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію, завдали кіберудару й по мережевій інфраструктурі Північно-Кавказького федерального університету.

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В ГУР МО, чиї фахівці зробили це, зазначили, що виш готує операторів БПЛА, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для окупаційної армії росії, повідомляє «Суспільне».

Цей університет забезпечує діяльність відразу сімох навчальних закладів у кількох російських регіонах. Хакери уразили внутрішню інформаційну інфраструктуру обʼєкта, знищили цільові ресурси противника (вебсайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайтів.

«Зокрема, було атаковано 11 вебсайтів, понад 7 тисяч службових ПЕОМ, 135 серверів та файлових сховищ», — повідомив журналістам співрозмовник із військової розвідки та додав, що для прикриття заходів основного напряму ураження було здійснено серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів та файлових сховищ різних організацій в росії.

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«Після отримання доступу до мережевої інфраструктури ворога, на уражених вебресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ», — додав він.

Раніше в ГУР повідомляли про ліквідацію колаборанта — «начальника фізичної охорони» Запорізької атомної електростанції Короткого Андрія Юрійовича з Енергодара, в машині якого спрацював вибуховий пристрій.

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А наприкінці вересня цього року в російському місті коломна під москвою був ліквідований полковник Коломєйцев Алєксєй Владіміровіч, який керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міноборони рф. Центр займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема «шахедів», а також персоналу з обслуги БПЛА.

Фото Pixabay

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