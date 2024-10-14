Опубліковане відео, на якому чоловік, схожий на криптобізнесмена та почесного консула Румунії у Харкові Миколу Удянського, стріляє в іншу людину з автоматичної зброї, оприлюднив ексведучий «1+1» Сергій Іванов, який закликав міністра закордонних справ Андрія Сибігу розібратися у ситуації, пишуть «Українські новини».

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«Полювання на людину. Це не фронтова історія і навіть не сюжет бойовика. Це реальність. На цьому відео ви бачите, як харківський бізнесмен, доктор права, фігурант списку Forbes і почесний консул Румунії у Харкові Микола Удянський стріляє в людину з автомата. Жертва — його охоронець, якого богатій вирішив використати як мішень. Я не дуже знайомий з румунським дипломатичним етикетом, можливо, він і містить подібну дракулівську специфіку, але в Україні за таке саджають», — зазначив журналіст.

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Іванов повідомив, що поліція у Харківській області відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства, проте згодом його закрила, не спромігшись встановити особу чоловіка, який стріляв.

Журналіст наголошує, що це вже не перший випадок агресивної поведінки бізнесмена по відношенню до свого оточення та вказує на його можливу близькість до оточення Рамзана Кадирова та однієї з ОЗУ.

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«Мені це все нагадує якусь люту кадировщину, що не дивно, адже пан консул не чужий для оточення Кадирова і навіть має нагороди від учениці Лаврова, пруфи тут. Також Удянський підтримує стосунки з нещодавно затриманим у Франції „Мітрухою“ — лідером ОЗУ „Залютинські“ Леонідом Мітровим», — стверджує Іванов.

За його словами, він звернув увагу на дану ситуацію через зухвалі політичні заяви бізнесмена, який привласнив собі заслугу постачання Румунією в Україну ЗРК «Patriot».

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«Вся ця дичина, як це зазвичай буває, могла б залишитись в рангу регіональної екзотики, якби консул, надихнувшись власною величчю, не заявив, що це він „нарішав“ „Петріот“ у Румунії. Він, а не якісь там президенти США та Румунії», — каже Іванов.

На його думку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повинен розібратися, хто погодив призначення Удянського на дипломатичну посаду, та звільнити почесного консула Румунії у Харкові, адже його заяви дискредитують державу та шкодять національним інтересам.

«Гадаю, настав час пану міністру виправити помилки, та навести лад у дипломатичній царині, позбувшись одіозного „консула“ із відчутним російським шлейфом, поки це не призвело до дипломатичного скандалу. А СБУ поставити жирну крапку в кар’єрі самопризначеного „дипломата“ Удянського», — вважає Сергій Іванов.

Фото: Мілітарний

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