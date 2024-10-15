Нічна атака росії: стало відомо, скільки дронів та ракет запустив ворог, і як спрацювала ППО

У ніч на 15 жовтня російська федерація вкотре вдалась до обстрілів України. Цього разу запустила дев'ять ракет й майже 20 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Так, минулої ночі рашисти вдарили по Україні:

сімома зенітними керованими ракетами С-300/400 із території тимчасово окупованого Криму;

двома керованими авіаційними ракетами Х-59 з повітряного простору Курської області;

17-ма ударних безпілотниками із території курська та приморсько-ахтарська.

До відбиття нападу були залучені:

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авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Під час відбиття атаки протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 12 дронів у Миколаївській, Київській, Одеській та низці інших областей.

Чотири дрони були локаційно втрачені внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА наразі перебуває в повітрі.

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Зазначимо, що протягом останніх місяців російські терористи кожної ночі обстрілюють Україну «шахедами» та ракетами. Виключенням стала ніч на 14 жовтня, яка була"тихою".

Проте вже з 21:00 повітряну тривогу почали оголошувати в низці областей. Тоді ж ворог запустив проти України «Шахеди» і ракети С-300. Зокрема вночі пролунали вибухи у Миколаєві.



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