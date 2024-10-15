Терористи обстріляли вночі низку областей України: що відомо про наслідки

Країна-агресор продовжує обстріли мирних міст і сіл в Україні. І хоча масовані повітряні атаки ворог призупинив, тривають артилерійські обстріли територій, прилеглих до лінії бойового зіткнення. Так, минулої ночі агресор знову тероризував Нікопольщину.

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За повідомленням очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, спершу дрон-камікадзе атакував райцентр, а потім РСЗВ «Град» здійснила обстріл Червоногригорівської громади.

На щастя, ніхто не постраждав.

Руйнування у цивільному секторі

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Продовжувалися обстріли й територіїї Запорізької області — впродовж доби окупанти завдали 366 ударів по 9 селах і селищах регіону, повідомив голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров.

Наслідки обстрілів

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Зокрема 7 авіаційних ударів було завдано по Малій Токмачці, Левадному, Щербаках та Новоандріївці, 222 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне, 7 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. Також зафіксовано 130 артобстрілів по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Неспокійно цієї ночі було й на Миколаївщині — силами й засобами ППО там було знищено три БпЛА типу «Shahed-136/131», а ще близько 02:30 ворог атакував обласний центр попередньо ракетами типу С-300. Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації.

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«Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранення отримали 16 людей, з них трьом надано амбулаторну допомогу», — розповів очільник області Віталій Кім.

Наразі небезпека повітряних ударів рф триває — зокрема Повітряні Сили повідомляють про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА на Сумщині і Полтавщині.

Також нагадаємо, як відбивалися від масованої повітряної атаки сили ППО столиці України в ніч норог, а 30 вересня, коли ворог змінив тактику завдання ударів.

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