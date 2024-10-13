Майже тисяча КАБів: Зеленський розповів, скільки ракет, бомб та дронів терористи випустили по Україні за тиждень

Росія за останній тиждень випустила по Україні сотні керованих авіабомб та десятки ракет. Також окупанти атакували Україну 400 ударними дронами.

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Про це написав президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, лише за цей тиждень росіяни застосували проти України близько 900 керованих авіаційних бомб, понад 40 ракет та 400 ударних дронів різних типів.

Глава держави наголосив, що жоден народ не має проходити такі випробування наодинці. Зеленський додав, що партнери мають можливість допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.

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«У партнерів є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО, ухвалити рішення для достатньої нашої далекобійності, забезпечити вчасне постачання оборонної допомоги нашим воїнам. Треба не втратити час — треба дати необхідний сигнал рішучості», — зазначив президент.

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Як відомо, з вересня російські військові щоночі атакують Україну ударними дронами, а також ракетами різних типів, зокрема і балістикою. Ця ніч не стала винятком. Так, в ніч на неділю, 13 жовтня, окупанти випустили по Україні 68 безпілотників. Сили ППО знищили 31 «Шахед», ще 36 ворожих дронів впали завдяки засобам РЕБ. Уламки збитих «Шахедів» впали у Київській та Черкаській областях. Внаслідок цього пошкоджені будинки. Крім того, пі час нічної атаки окупанти вдарили балістикою по Полтавській та Одеській областях, а також випустили ракети Х-59 по Чернігівщині та Сумщині.

Фото vn.npu.gov.ua/

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