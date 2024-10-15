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Вже не пам’ятаю: відома фітнес-тренерка зізналася у проблемах з чоловіками

16:22 15 жовтня 2024
Марина Боржемська

Відома фітнес-тренерка, колишня дружина спортсмена Вʼячеслава Узелкова Марина Боржемська, яка нещодавно здивувала мережу, зізналася, як давно була на побаченні. Виявилось, що Марина, навіть, не памʼятає, коли це було. Останнім часом вона зайнята розвитком своєї карʼєри та займається двома дітьми — 15-річним сином Робертом та 12-річною донькою Олівією. За словами тренерки саме діти та робота приносять задоволення в її життя.

«Вже не памʼятаю, коли востаннє була на побаченні, — зізналася Марина у проєкті ЖВЛ. — Наразі дуже складно з кимось познайомитись. Не зустрілася та людина, яка мені підійде, якій підійду я і з якою у нас будуть спільні інтереси».

Боржемська розповіла, яким саме має бути її обранець.

«Має любити та поважати своїх батьків, — зауважила тренерка. — Поважати жінок, навколишній світ. Мені подобаються розумні чоловіки».

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, що син Марини Боржемської зрікся зіркового батька.

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