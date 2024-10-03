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«Перестань бути хорошою»: відома фітнес-тренерка здивувала мережу

19:14 3 жовтня 2024
Марина Боржемська

Відома фітнес-тренерка та блогерка Марина Боржемська звернулася до своїх підписників у соціальній мережі з незвичним закликом. Марина, яка відома своїми відвертими зізнаннями, вирішила, що годі вже бути «хорошою дівчинкою», про що й повідомила у дописі.

«Перестань бути „хорошою дівчинкою“! - закликала тренерка. - Бути „хорошою“ — це часто означає бути зручною для інших, але чи зручно тобі самій?»

Боржемська зізналася, що й сама проходила період, коли намагалася всім догодити.

«Коли ми прагнемо всім догодити, стаємо занадто м’якими й поступливими, втрачаємо щось дуже важливе — себе, — написала Марина. — Я розумію, про що я кажу. В мене також був період, коли я намагалася бути хорошою для всіх. Але! Твої бажання та потреби не менш важливі! Ти маєш право говорити „ні“, вибирати, чого хочеш ти, а не що зручно для інших».

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Боржемська зауважила, постійне прагнення бути ідеальною виснажує.

«Твої почуття, бажання та кордони мають значення, і ти не повинна вибачатися за те, що ставиш себе на перше місце», — впевнена тренерка.

Підписники підтримали допис Марини та відгукнулися у коментарях.

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«100% правильно, — написали у відповідь. — Ідеал — це лише ілюзія. Бути справжнім, в цьому і є секрет щастя».

«Сказано все вірно, але як навчитися так жити, якщо 40 років жив и не знав, шо так можна…» — поставили питання підписники.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що син Марини Боржемської та спортсмена Вʼячеслава Узелкова Роберт зрікся зіркового батька.

Читайте також: Як прискорити обмін речовин в організмі: сім «золотих» правил Марини Боржемської

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