«Перестань бути хорошою»: відома фітнес-тренерка здивувала мережу
Відома фітнес-тренерка та блогерка Марина Боржемська звернулася до своїх підписників у соціальній мережі з незвичним закликом. Марина, яка відома своїми відвертими зізнаннями, вирішила, що годі вже бути «хорошою дівчинкою», про що й повідомила у дописі.
«Перестань бути „хорошою дівчинкою“! - закликала тренерка. - Бути „хорошою“ — це часто означає бути зручною для інших, але чи зручно тобі самій?»
Боржемська зізналася, що й сама проходила період, коли намагалася всім догодити.
«Коли ми прагнемо всім догодити, стаємо занадто м’якими й поступливими, втрачаємо щось дуже важливе — себе, — написала Марина. — Я розумію, про що я кажу. В мене також був період, коли я намагалася бути хорошою для всіх. Але! Твої бажання та потреби не менш важливі! Ти маєш право говорити „ні“, вибирати, чого хочеш ти, а не що зручно для інших».
Боржемська зауважила, постійне прагнення бути ідеальною виснажує.
«Твої почуття, бажання та кордони мають значення, і ти не повинна вибачатися за те, що ставиш себе на перше місце», — впевнена тренерка.
Підписники підтримали допис Марини та відгукнулися у коментарях.
«100% правильно, — написали у відповідь. — Ідеал — це лише ілюзія. Бути справжнім, в цьому і є секрет щастя».
«Сказано все вірно, але як навчитися так жити, якщо 40 років жив и не знав, шо так можна…» — поставили питання підписники.
Раніше «ФАКТИ» писали, що син Марини Боржемської та спортсмена Вʼячеслава Узелкова Роберт зрікся зіркового батька.
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